Rohit Sharma, Ind Vs Wi 3rd T-20: चार साल बाद चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए रोहित शर्मा, इतिहास रचने से चूके

Rohit Sharma, Ind Vs Wi 3rd T-20: वेस्टइंडीज़ के खिलाफ रविवार को खेले गए तीसरे टी-20 मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने एक प्रयोग किया. एक लंबे वक्त के बाद रोहित शर्मा टी-20 में ओपनिंग करने नहीं आए और उन्होंने युवा खिलाड़ियों को मौका दिया. हालांकि, रोहित शर्मा का ये प्रयोग सफल नहीं हो पाया.



तीसरे टी-20 मुकाबले में रोहित शर्मा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए. कप्तान 15 बॉल में सिर्फ 7 रन ही बना पाए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए. रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग में भी अधिकतर चौथे नंबर पर खेलते हुए नज़र आए हैं.

अगर टीम इंडिया के लिए बात करें तो ये चार साल बाद हुआ है, जब रोहित शर्मा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे. आखिरी बार उन्होंने साल 2018 में आयरलैंड के खिलाफ किया था, जब भी वह जीरो रन पर ही आउट हो गए थे.

