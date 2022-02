Suryakumar Yadav-Venkatesh Iyer: वेंकटेश अय्यर-सूर्यकुमार यादव ने मचाई असली ‘तबाही’, 6 ओवर में बनाए 90 रन, जड़े 9 छक्के

Suryakumar Yadav-Venkatesh Iyer, Ind Vs Wi 3rd ODI: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच कोलकाता में खेले गए तीसरे टी-20 मुकाबले में कमाल ही हो गया. टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर थोड़ा लड़खड़ाया, तो वेंकटेश अय्यर और सूर्यकुमार यादव ने ऐसी तबाही मचाई कि वेस्टइंडीज़ के बॉलर उनके सामने पानी भरते हुए नज़र आए. दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी 6 ओवर में ही सिर्फ 90 रन जोड़ डाले.

वेंकटेश अय्यर और सूर्यकुमार यादव के बीच 37 बॉल में कुल 91 रनों की साझेदारी हुई. इसमें वेंकटेश अय्यर ने सिर्फ 19 बॉल में ही 35 रन बनाए, जबकि सूर्यकुमार यादव का पार्टनरशिप में 44 रनों का योगदान रहा. दोनों की इस पार्टनरशिप की बदौलत ही भारतीय टीम तीसरे टी-20 मुकाबले में 184 रनों का स्कोर बना पाई.

संकटमोचक बनकर बनवाया बड़ा स्कोर

टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर जब लड़खड़ाया, तो भारत का स्कोर 93 रन पर चार विकेट हो गया था. इसके बाद सूर्यकुमार यादव और वेंकटेश अय्यर ने मोर्चा संभाला और शुरुआत में संभलकर खेलने के बाद ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू किया.

Innings Break!



A 37-ball 91-run stand between @surya_14kumar (65) and Venkatesh Iyer 35* powers #TeamIndia to 184/5. 💪 💪



