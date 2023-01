IND vs SL 3rd ODI: सिराज के तूफान के आगे 73 रनों पर सिमटी श्रीलंका, भारत ने ऐसे दर्ज की वनडे में ऐतिहासिक जीत

भारत ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मुकाबले में 317 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया. मुकाबले में श्रीलंका को जीत के लिए 391 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम 22 ओवरों में 73 रनों पर पैक हो गई. श्रीलंका का आखिरी खिलाड़ी चोटिल होने के चलते बैटिंग करने नहीं आया.

इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया. टीम इंडिया वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम बन गई है. इससे पहले न्यूजीलैंड के नाम यह रिकॉर्ड था, जिसने साल 2008 में आयरलैंड को 290 रनों से पराजित किया था. यानी कि पहली बार किसी टीम ने वनडे इंटरनेशनल में 300 प्लस रनों से जीत हासिल की है.

𝗕𝗶𝗴𝗴𝗲𝘀𝘁 𝘄𝗶𝗻 𝗯𝘆 𝗺𝗮𝗿𝗴𝗶𝗻 𝗼𝗳 𝗿𝘂𝗻𝘀 𝗶𝗻 𝗢𝗗𝗜𝘀!#TeamIndia register a comprehensive victory by 3️⃣1️⃣7️⃣ runs and seal the @mastercardindia #INDvSL ODI series 3️⃣-0️⃣ 👏👏



— BCCI (@BCCI) January 15, 2023

श्रीलंकाई पारी शुरू से ही गर्त में चली गई. उसने शुरुआती दस ओवरों के अंदर ही अपने पांच विकेट खो दिए थे. इन पांच विकेट में से तो चार विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए. पावरप्ले के बाद भी श्रीलंकाई टीम का विकेट गिरना जारी रहा और उसने शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

देखा जाए तो श्रीलंका की ओर से केवल तीन बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू पाए. ओपनर नुवानिडु फर्नांडो ने 19, कासुन राजिता ने 13 और कप्तान दासुन शनाका ने 11 रनों की पारी खेली. सिराज के अलावा भारत की ओर से मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट चटकाए. विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.

वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ी जीत (रनों के हिसाब से)

317- भारत vs श्रीलंका, 2023, तिरुवनंतपुरम

290- न्यूजीलैंड vs आयरलैंड, 2008, एबरडीन

275- ऑस्ट्रेलिया vs अफगानिस्तान, 2015, पर्थ

272- दक्षिण अफ्रीका vs जिम्बाब्वे, 2010, बेनोनी

258- दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका, 2012, पार्ल

कोहली-गिल ने जड़ा था शतक

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवरों में पांच विकेट पर 390 रन बनाए. भारतीय पारी के आकर्षण का केंद्र विराट कोहली और शुभमन गिल रहे. विराट कोहली ने 110 गेंदों पर नाबाद 166 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 13 चौके और आठ छक्के जड़े. वहीं शुभमन गिल ने भी 116 रनों की पारी खेली. कोहली का वनडे में यह 46वां और गिल का दूसरा शतक रहा. श्रीलंका की ओर से कासुन राजिता और लाहिरू कुमारा ने दो-दो विकेट चटकाए थे.

वनडे में भारत की जीत का सबसे बड़ा अंतर (रनों से)

317 रन बनाम श्रीलंका, तिरुवनंतपुरम, 2023

257 रन VS बरमूडा, पोर्ट ऑफ स्पेन 2007

256 रन vs हॉन्ग कॉन्ग, कराची 2008

227 रन VS बांग्लादेश, चटगांव 2022

224 रन VS वेस्टइंडीज, ब्रेबोर्न 2018