Ind Vs Sa, 3rd ODI, Team India Playing 11: आखिरी मैच में टीम इंडिया ने किए 4 बदलाव, कप्तान राहुल नाम भी भूले, ये है प्लेइंग-11

Ind Vs Sa, 3rd ODI, Team India Playing 11: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने इस मुकाबले में टॉस जीता है और बॉलिंग करने का फैसला किया है. टीम इंडिया ने इस मैच में अपनी प्लेइंग-11 में चार बदलाव किए हैं.

आखिरी मैच में सूर्यकुमार यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, जयंत यादव और दीपक चाहर खेल रहे हैं. जबकि रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, वेंकटेश अय्यर और भुवनेश्वर कुमार को बाहर बैठाया गया है.

भारत की प्लेइंग-11: केएल राहुल (कप्तान), शिखर धवन, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, जयंत यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: क्विंटन डि कॉक, यानेमन मलान, तेम्बा बवूमा (कप्तान), एडन मार्करम, रस्सी वान दर डुसेन, डेविड मिलर, एंडिले फेहुक्वायो, सिसंडा मगाला, केशव महाराज, ड्वेन प्रिटोरियस, लुंगी नगीदी

