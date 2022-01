IND vs SA, 3rd ODI, Live Score: केएल राहुल ने जीता टॉस, भारतीय टीम पहले बॉलिंग करेगी

वनडे सीरीज का आखिरी मैच केपटाउन के न्यूलैंड्स ग्राउंड में खेला जा रहा है. मैच से ठीक पहले यहां धूप निकल रही है, ऐसे में पूरा मुकाबला होने के आसार हैं. टीम इंडिया इस मैच में जीत दर्ज कर अपने दौरे को अच्छे मोड़ पर खत्म करना चाहेगी. आखिरी मैच में कई अहम बदलाव भी हो सकते हैं.

Hello & welcome from the Newlands, Cape Town for the third & final #SAvIND ODI. 👋#TeamIndia pic.twitter.com/GuHOHteWpI