IND vs PAK Hong Kong Sixes Live: भारतीय टीम को मिली पहली सफलता, स्टुअर्ट बिन्नी ने माज सदाकत किया चलता

India vs Pakistan Live Score, Hong Kong Sixes 2025: हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट 2025 में ग्रुप-सी के अहम मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान की टक्कर है. दोनों टीम्स के बीच यह मुकाबला मोंग कोक (हॉन्ग कॉन्ग) के मिशन रोड ग्राउंड में है. इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 6 ओवरों में 87 रनों का टारगेट दिया है.

और पढ़ें

टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 6 ओवर्स में 4 विकेट पर 86 रन बनाए. भारतीय टीम की शुरुआत तूफानी रही. रॉबिन उथप्पा और भरत चिप्ली ने मिलकर 2.3 ओवरों में 42 रनों की ओपनिंग साझेदारी की. इस पार्टनरशिप को मुहम्मद शहजाद ने तोड़ा, जिन्होंने उथप्पा को आउट किया. उथप्पा ने दो चौके और तीन छक्के की मदद से 11 बॉल पर 28 रन बनाए. उथप्पा के बाद शहजाद ने स्टुअर्ट बिन्नी (4 रन) को भी सस्ते में चलता किया.

यहां से भरत चिप्पी और कप्तान दिनेश कार्तिक की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम अच्छे स्कोर तक पहुंचने में सफल रही. चिप्ली ने 13 बॉल पर 24 रन बनाए, जिसमें दो चौके और दो छक्के शामिल रहे. वहीं कार्तिक ने 2 चौके और एक सिक्स की मदद से 6 बॉल पर 17 रनों का योगदान दिया.

Advertisement

भारतीय टीम का स्कोरकार्ड: (86/4, 6 ओवर्स)

बल्लेबाज विकेट रन रॉबिन उथप्पा LBW मुहम्मद शहजाद 28 भरत चिप्ली कैच माज सदाकत, बोल्ड अब्दुल समद 24 स्टुअर्ट बिन्नी कॉट एंड बोल्ड मुहम्मद शहजाद 4 दिनेश कार्तिक नाबाद 17 अभिमन्यु मिथुन नाबाद 6

विकेट पतन: 1-42 (रॉबिन उथप्पा, 2.3 ओवर), 2-46 (स्टुअर्ट बिन्नी, 2.5 ओवर), 3-73 (भरत चिपली, 4.5 ओवर)

इस टूर्नामेंट में भारत को पाकिस्तान और कुवैत के साथ ग्रुप-सी में रखा गया है. टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें भाग ले रही है, जिन्होंने तीन-तीन के चार ग्रुप्स में बांटा गया है. ग्रुप मुकाबले राउंड रॉबिन प्रारूप में होने हैं. प्रत्येक ग्रुप से दो-दो टीम्स क्वार्टफाइनल में पहुंचेगी. क्वार्टर फाइनल मुकाबले शनिवार (8 नवंबर) को खेले जाने हैं. जबकि अंतिम-चार और खिताबी मुकाबले रविवार (9 नवंबर) को आयोजित होंगे.

हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस में पाकिस्तान, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का दबदबा रहा है. इन तीनों टीमों ने सबसे ज्यादा 5-5 बार खिताब अपने नाम किए हैं. वहीं श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट को 2 बार जीता है. जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के नाम 1-1 खिताब दर्ज हैं. भारत ने अपना एकमात्र खिताब साल 2005 में जीता था. तब फाइनल में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था.

किस फॉर्मेट में हो रहा ये टूर्नामेंट?

हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट का फॉर्मेट काफी यूनिक है. इस टूर्नामेंट टीम 6-6 खिलाड़ियों के साथ उतरती है, साथ ही मुकाबले 6-6 ओवर के छोटे फॉर्मेट में खेले जाते हैं. सेमीफाइनल तक हर ओवर में 6 गेंदें होती हैं, लेकिन फाइनल में प्रत्येक ओवर 8 गेंदें की होती हैं. फील्डिंग साइड में विकेटकीपर को छोड़कर सभी खिलाड़ियों के लिए 1-1 ओवर फेंकना अनिवार्य है. यानी एक टीम से केवल एक ही खिलाड़ी ऐसा होगा, जो 2 ओवर डालेगा.

Advertisement

नो-बॉल और वाइड को लेकर नियम बिल्कुल साफ है. नो बॉल या वाइड डालने पर बल्लेबाजी टीम को 1 अतिरिक्त रन मिलेगा और गेंद दोबारा फेंकी जाएगी.लेकिन नो-बॉल होने पर कोई फ्री हिट नहीं मिलेगी. अगर 5 ओवर पूरे होने से पहले ही 5 विकेट गिर जाते हैं, तो टीम का आखिरी खिलाड़ी अकेले क्रीज पर बना रहेगा और उसे हर गेंद पर स्ट्राइक लेनी होगी.

इस दौरान उसके साथ एक रनर मौजूद रहेगा. जैसे ही छठा विकेट गिरेगा, पारी वहीं समाप्त मानी जाएगी. इसके अलावा, कोई भी बल्लेबाज 50 रन पूरा करते ही रिटायर्ड हो जाएगा. वह बाद में फिर से बल्लेबाजी के लिए वापस आ सकता हैय लेकिन तभी, जब उसके बाद के बल्लेबाज या तो आउट या खुद रिटायर्ड हों जाएं.

भारत की प्लेइंग-6: दिनेश कार्तिक (कप्तान), रॉबिन उथप्पा, स्टुअर्ट बिन्नी, भरत चिपली (विकेटकीपर), अभिमन्यु मिथुन, शाहबाज नदीम.

पाकिस्तान की प्लेइंग-6: अब्बास आफरीदी (कप्तान), अब्दुल समद, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), माज सदाकत, मुहम्मद शहजाद और शाहिद अजीज.

---- समाप्त ----