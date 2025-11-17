scorecardresearch
 

मैच के बाद भारत-पाकिस्तान की खिलाड़ियों ने मिलाए हाथ, एक ही बस में किया सफर, VIDEO

एशिया कप के दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तान प्लेयर्स से हैंडशेक नहीं किया था. फिर महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच दूरियां दिखीं. अब विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप में मैदान पर अलग नजारा देखने को मिला.

विमेन्स ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की. (Photo: AFP)
भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया समय में क्रिकेट मुकाबले सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि भावनात्मक और संवेदनशील परिस्थितियों का असर भी साफतौर पर नजर आया है. सीनियर टीम के खिलाड़ी तो बीसीसीआई की ‘नो हैंडशेक पॉलिसी’ का लगातार पालन कर रहे हैं. इसमें भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ मिलाने से परहेज करने की सलाह दी गई है.

सबसे पहले एशिया कप 2025 के दौरान यह स्थिति देखने को मिली थी, जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हैंडशेक नहीं किया. मैचों के समाप्त होने के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने विपक्षी टीम से हाथ नहीं मिलाया. यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के समर्थन में लिया गया था.

फिर भारत और पाकिस्तान के बीच महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिला. तब भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से मैच के बाद हाथ मिलाने से दूरी बनाई थी. यही नहीं 16 नवंबर को राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में भारत-ए टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया था.

भारत-पाकिस्तान की खिलाड़ियों ने तोड़े बैरियर
हालांकि रविवार (16 नवंबर) को ही विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप में मैदान पर कुछ अलग नजारा देखने को मिला. मैच में जीत के बाद भारतीय टीम की खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ मिलाया. यही नहीं दोनों टीम्स की खिलाड़ी एक ही बस में साथ सफर कर मैदान पर मुकाबला खेलने के लिए पहुंची थीं.

पाकिस्तान की कप्तान निमरा रफीक ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी. उधर भारतीय कप्तान टीसी दीपिका ने पाकिस्तानी टीम की तारीफ की. दोनों टीमों ने तालियों की गड़गड़ाहट से एक-दूसरे को सम्मान भी दिया. हालांकि आयोजकों ने खिलाड़ियों को मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं दी.

यह मुकाबला कोलंबो के कटुनायके BOI ग्राउंड में खेला गया. मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर मौजूदा टूर्नामेंट में अपनी लगातार पांचवीं जीत दर्ज की. पाकिस्तानी टीम ने भारत के सामने 136 रनों का टारगेट सेट किया था, जिसे भारत ने सिर्फ 10 ओवर में दो विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया.

पाकिस्तानी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने सिर्फ 23 रन पर चार विकेट खो दिए थे. फिर मेहरीन अली और बुशरा अशरफ ने अच्छी बैटिंग कर पाकिस्तान को सम्मानजक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की. मेहरीन ने 66 और बुशरा ने 44 रनों की पारी खेली. भारतीय फील्डर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन आउट किए, जिसने मैच को भारत की ओर मोड़ने में अहम भूमिका निभाई.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने तेजी से रन बनाए. कप्तान दीपिका टीसी ने 45 और अनेखा देवी ने नाबाद 64 रनों का योगदान दिया, जिसने चेज को आसान कर दिया. मैच जिताऊ इनिंग्स के लिए अनेखा को 'प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई. बताते चलें कि पहली बार महिलाओं के लिए ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है.

