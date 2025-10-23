IND vs NZ Live: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की बैटिंग जारी, मैच जीतने पर मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट

India Vs New Zealand Live Score, Women's World Cup 2025: आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर-24 में आज (23 अक्टूबर) भारतीय टीम का सामना न्यूजीलैंड से है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में है. इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है. भारत का स्कोर 13 ओवर के बाद 66-0 है. स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल नाबाद बल्लेबाज हैं.

ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है. भारतीय टीम यदि इस मुकाबले को जीतती है तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. वहीं न्यजूलींड का सफर खत्म हो जाएगा. भारतीय टीम यदि ये मुकाबला हारती है, तो उसकी राह मुश्किल हो जाएगी. ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है. भारत-न्यूजीलैंड मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में एक बदलाव हुआ. ऑलराउंडर अमनजोत कौर की जगह मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ये मैच खेलने उतरीं. वहीं न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11 में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 57 वूमेन्स वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 22 मैचों में जीत हासिल की है. जबकि न्यूजीलैंड को 34 मुकाबलों में जीत मिली. 1 मुकाबला टाई भी रहा. यानी आंकड़ों में कीवी टीम का पलड़ा भारत के खिलाफ भारी रहा है.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, एमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज (विकेटकीपर), जेस केर, रोजमेरी मेयर, ली ताहुहू, ईडन कार्सन.

भारतीय टीम की प्लेइंग-11: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर.

