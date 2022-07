Ind Vs Eng: ‘पाकिस्तानी...’, एजबेस्टन टेस्ट में भारतीय दर्शकों के साथ ऐसा क्या हुआ कि बवाल हो गया

भारत और इंग्लैंड (Ind Vs Eng) के बीच एजबेस्टन टेस्ट के चौथे दिन जब तगड़ी जंग चल रही थी, उस वक्त एक बड़ा विवाद भी हो गया जिसका खुलासा बाद में हुआ. खिलाड़ी जिस वक्त मैदान पर आमने-सामने थे, उसी दौरान स्टैंड्स में भारतीय दर्शकों के साथ बदसलूकी की जा रही थी. इंग्लिश फैन्स के एक ग्रुप ने भारतीय फैन्स को लेकर भद्दे कमेंट्स किए, जिसकी शिकायतें ट्विटर के जरिए दुनिया के सामने आई.



क्रिकेट में नस्लीय विवाद कई बार सामने आया है और खौफनाक कहानियां सुनने को मिली हैं. अब ऐसा एक बार फिर मैदान पर हुआ है, भले ही इस बार खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं हैं लेकिन दर्शकों तक इसकी आंच पहुंच गई है. एजबेस्टन टेस्ट के चौथे दिन आखिर ऐसा क्या हुआ, जिसको लेकर इतना विवाद हो रहा है. समझते हैं...

दरअसल, एजबेस्टन टेस्ट का चौथा दिन जब चल रहा था उस वक्त ही ट्विटर पर कई तरह की शिकायतें सामने आईं जो मैदान में बैठे दर्शकों ने ही की थीं. इन्हीं में से एक ट्वीट में जिक्र किया गया था कि किस तरह इंग्लिश फैन्स के एक ग्रुप ने भारतीयों पर भद्दे कमेंट्स किए.

We’re incredible sorry to read this and do not condone this behaviour in anyway. We’ll be investigating this ASAP.

ट्वीट में लिखा गया कि एजबेस्टन के ब्लॉक 22 एरिक हॉलिस में भारतीय फैन्स के प्रति नस्लीय टिप्पणी की गई है. लोग हमें करी ... और पाकिस्तानी ... बुला रहे हैं. हमने गार्ड को इस बारे में बताया और जो ऐसा कर रहा था दस बार उनकी पहचान करवाई, लेकिन की फर्क नहीं पड़ा और हमें हमारी सीट पर बैठने को कह दिया गया. ट्वीट में आगे लिखा कि हम अपने साथ आई महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित थे, लेकिन किसी भी तरह की मदद नहीं की गई.

We were also fearful of our safety for women and children but no assistance when we left. This is unacceptable in todays society @BCCI #ENGvIND