IND vs ENG Test: एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लिश दर्शकों का भारतीयों से बुरा बर्ताव, रंगभेद मामले में होगी जांच

IND vs ENG Test: टीम इंडिया इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच पांचवां टेस्ट मैच एजबेस्टन में खेला जा रहा है. मुकाबले के चौथे दिन (4 जुलाई) स्टैंड में बैठे कुछ भारतीय दर्शकों के साथ इंग्लैंड टीम के फैन्स ने बुरा बर्ताव किया. भारतीय पर नस्लवादी (रेसिस्ट) वाली टिप्पणियां कीं.

यह मामला तब सामने आया, जब एक यूजर ने सोशल मीडिया पर यह वाकया शेयर किया. उसने लिखा कि इरिक हॉलीज स्टैंड में सीधे तौर पर भारतीय फैन्स के साथ नस्लवादी टिप्पणियां कीं.

वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा, 'सबसे घृणित नस्लवाद, यह उन सबसे बुरे बर्ताव में से है, जो हमने किसी मैच में झेला है.' यह जानकारी जब एजबेस्टन अधिकारियों को हुई, तो उन्होंने फैन्स से माफी मांगी और उन्होंने जांच करने की बात कही. उन्होंने कहा कि क्रिकेट में नस्लवाद की कोई जगह नहीं है.

एजबेस्टन के अधिकारी ने क्या कहा?

एजबेस्टन के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा, 'इस तरह की बातें सुनकर हैरान हूं, क्योंकि हम एजबेस्टन में सभी के लिए सुरक्षित और स्वागत करने योग्य माहौल बना रहे हैं. ट्वीट के बाद उस व्यक्ति से मैंने व्यक्तिगत तौर पर बात की और मामले की जांच शुरू की. एजबेस्टन में किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए. मामले में तेजी से जांच की जाएगी.'

We’re very sorry to hear what you’ve experienced and are in contact with colleagues at Edgbaston who will investigate.