Rishabh Pant Injury update: 'इंजर्ड' ऋषभ पंत का कैसा है हाल, क्या लॉर्ड्स टेस्ट में खेल पाएंगे? BCCI ने सब कुछ बताया

Rishabh Pant injury Update:टीम इंडिया के उप‑कप्तान और विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में तीसरे टेस्ट के पहले दिन (10 जुलाई) इंजर्ड हो गए. दूसरे सेशन में पंत की बाईं तर्जनी (इंडेक्स फिंगर) में गंभीर चोट आई. इस कारण उनको मैदान छोड़कर जाना पड़ा. BCCI ने बताया कि पंत फिलहाल मेडिकल टीम की निगरानी में हैं, और उनकी जगह ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग कर रहे हैं.

बीसीसीआई ने PTI को दिए बयान में कहा-टीम इंडिया के उप-कप्तान ऋषभ पंत को उनकी बाईं हाथ की तर्जनी में चोट लगी है. इस वक्त उनका इलाज चल रहा है और वह मेडिकल टीम की निगरानी में हैं. उनकी जगह अब ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग कर रहे हैं.

Dhruv Jurel takes the gloves as Rishabh Pant goes off for treatment on his hand 🔃 pic.twitter.com/LGDgi34IN7

पंत को जब मैदान पर इलाज से राहत नहीं मिली तो उन्हें हटाकर जुरेल को विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी दी गई, हालांकि वह तीसरे टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं हैं.

घटना तब हुई जब जसप्रीत बुमराह ने 34वें ओवर में एक गेंद लेग साइड की ओर फेंकी, जिसे रोकने के लिए पंत ने डाइव मारी. उन्होंने गेंद को छू तो लिया, लेकिन पूरी तरह रोक नहीं पाए और इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट और ओली पोप ने दो रन ले लिए.



यह भी पढ़ें: लॉर्ड्स टेस्ट में पहले दिन का खेल खत्म, इंग्लैंड का स्कोर 251/4, जो रूट शतक से 1 रन दूर

इसके बाद खेल कुछ देर के लिए रुका और पंत को फिजियो ने मैदान पर ही प्राथमिक इलाज दिया. हालांकि खेल फिर शुरू हुआ, लेकिन पंत दर्द में कराहते हुए नजर आते रहे और बार-बार हाथ झटकते दिखे. आखिरकार बुमराह का ओवर खत्म होने के बाद पंत मैदान से बाहर चले गए और ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपिंग संभाली.

Stumps on the opening day of the 3rd Test 🏟️



Two wickets in the final session for #TeamIndia as England reach 251/4



See you tomorrow for Day 2 action



Scorecard ▶️ https://t.co/X4xIDiSUqO#ENGvIND pic.twitter.com/XhzEQZEzXY