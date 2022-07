IND vs ENG 1ST ODI Live Scores: भारतीय बॉलर्स की आंधी, इंग्लैंड के 7 रन पर 3 विकेट गिरे, स्टोक्स भी OUT

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. विराट कोहली मुकाबले से बाहर हो गए हैं. श्रेयस अय्यर नंबर-3 पर बैटिंग करेंगे.

🚨 Toss Update 🚨#TeamIndia have elected to bowl against England in the first #ENGvIND ODI.



Follow the match ▶️ https://t.co/8E3nGmlNOh pic.twitter.com/8xh9xJdWxs