Ind Vs Eng 1st ODI: ‘इंग्लैंड नहीं डकलैंड…’, खाता नहीं खोल सके 4 बल्लेबाज, मीमर्स ने लिए मज़े

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया की घातक बॉलिंग देखने को मिली. जसप्रीत बुमराह ने यहां 6 विकेट लिए और इंग्लैंड सिर्फ 110 पर ही ऑलआउट हो गई. भारतीय बॉलर्स ने ऐसी खतरनाक बॉलिंग की कि इंग्लैंड के चार बल्लेबाज तो खाता नहीं खोल सके, जिसमें जो रूट, बेन स्टोक्स जैसे बड़े नाम शामिल रहे.



इंग्लैंड के ऐसे बुरे हाल पर सोशल मीडिया पर फैन्स ने मज़े भी लिए और कई तरह के मीम बने. पहले वनडे में इंग्लैंड की ओर से जेसन रॉय, जो रूट, बेन स्टोक्स और लियाम लिविंगस्टोन ने खाता नहीं खोला. बेन स्टोक्स 1 और जो रूट सिर्फ 2 ही बॉल खेल सके.

ट्विटर पर यूजर्स ने इंग्लैंड को डकलैंड बता दिया, जहां सिर्फ डक (जीरो) ही डक हैं. इतना ही नहीं कुछ यूज़र्स ने डक की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं. इनके अलावा इंग्लैंड को बुरी बल्लेबाजी के लिए ट्रोल किया गया और हंसते हुए कई तस्वीरें पोस्ट की.

3 ducks in a single innings

We ain't England, We are Duckland😍.#INDvsENG