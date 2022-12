India vs Bangladesh Series: स्टार या डिज्नी पर नहीं दिखेंगे भारत-बांग्लादेश मुकाबले, जानिए कब-कहां देख पाएंगे सीरीज

India vs Bangladesh Series: भारतीय क्रिकेट टीम इस समय बांग्लादेश दौरे पर है. टीम इंडिया यहां पूरे दिसंबर महीने रहेगी, जहां दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम अपनी पूरी ताकत के साथ उतर रही है.

जबकि टीम इंडिया ने पिछली सीरीज न्यूजीलैंड में खेली थी, जिसमें रोहित, विराट कोहली समेत कुछ स्टार प्लेयर्स को आराम दिया था. अब यह सभी खिलाड़ी बांग्लादेश दौरे से वापसी करने को तैयार हैं. मगर यहां फैन्स को बता दें कि अगर वो इस सीरीज को स्टार या डिज्नी पर देखने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके हाथ निराशा ही लगेगी.

दरअसल, इस बार भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग स्टार चैनल या डिज्नी होट स्टार पर नहीं होगा. ना ही न्यूजीलैंड दौरे की तरह इस सीरीज का प्रसारण अमेजन प्राइम पर होने वाला है. आइए जानते हैं कि फैन्स इस भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे और टेस्ट सीरीज को कब और कहां देख सकेंगे....

भारत और बांग्लादेश के बीच तीनों वनडे मैच कब खेले जाएंगे

टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 2 दिसंबर, दूसरा वनडे 7 दिसंबर और तीसरा मैच 10 दिसंबर को खेला जाएगा. सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 11.30 बजे खेले जाएंगे. मैच में टॉस सुबह 11 बजे होगा.

यह भारत-बांग्लादेश के बीच वनडे और टेस्ट सीरीज कहां पर खेली जाएगी?

भारतीय टीम सात साल बाद बांग्लादेश दौरे पर पहुंची है. इस बार दोनों टीमों के बीच सीरीज के पहले दो वनडे मैच ढाका और आखिरी मुकाबला चटगांव में खेला जाएगा.

