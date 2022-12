Ind Vs Ban 3rd ODI: ईशान किशन के डबल धमाल से जीता भारत, बांग्लादेश को रौंद दर्ज की तीसरी सबसे बड़ी जीत, 1-2 से गंवाई सीरीज

टीम इंडिया ने चटगांव में खेले गए सीरीज के तीसरे वनडे में बड़ी जीत हासिल कर ली है और बांग्लादेश के हाथों खुद को क्लीन स्वीप से बचा लिया है. बांग्लादेश ने 3 मैच की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है और भारत को लगातार दूसरी बार अपने घर में मात दी है. भारत ने इस मैच में 227 रनों से जीत हासिल की, टीम इंडिया ने ईशान किशन की डबल सेंचुरी और विराट कोहली की सेंचुरी के दमपर 409 का स्कोर बनाया था. जवाब में बांग्लादेश की टीम 182 पर ही ऑलआउट हो गई.



रनों के हिसाब से तीसरी बड़ी जीत

रिकॉर्ड्स को देखें तो वनडे क्रिकेट में भारत की रनों के हिसाब से तीसरी बड़ी जीत है. भारत ने यहां 227 रनों से जीत दर्ज की, रनों के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जीत 257 रनों से है. जो बरमूडा के खिलाफ साल 2007 में मिली थी.



• 257 रनों से जीत बनाम बरमूडा, 2007

• 256 रनों से जीत बनाम हॉन्ग कॉन्ग, 2008

• 227 रनों से जीत बनाम बांग्लादेश, 2022



For his fiery 🔥 🔥 double ton, @ishankishan51 bags the Player of the Match award as #TeamIndia beat Bangladesh by 227 runs in the third ODI 👏 👏



Scorecard 👉 https://t.co/HGnEqugMuM #BANvIND pic.twitter.com/CJHniqrIoa