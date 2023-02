India vs Australia Test Series: चैम्पियनशिप फाइनल, टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1... ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतने पर टीम इंडिया को क्या फायदे?

India vs Australia Test Series: भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का आगाज कल (9 फरवरी) से होने वाला है. दोनों टीमों के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है, जिसका पहला मुकाबला नागपुर में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा.

इस सीरीज को जीतने से भारतीय टीम को काफी फायदे होने वाले हैं. सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि टीम इंडिया सीरीज जीतने के साथ ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में जगह पक्की कर लेगी. इसके साथ ही दूसरा फायदा होगा कि भारतीय टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 पर काबिज हो जाएगी.

टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल पर नजरें

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम की नजरें टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल पर टिकी हुई हैं. इस सीरीज के बाद टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल लंदन में 7 से 11 जून तक होना है. यह फाइनल मैच टेस्ट चैम्पियनशिप पॉइंट्स टेबल की टॉप-2 टीमों के बीच खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने नंबर-1 पर रहते हुए अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है.

जबकि भारतीय टीम नंबर-2 पर काबिज है. यदि टीम इंडिया यह सीरीज जीतती है, तो वह भी टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी. ऐसे में उसका खिताबी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से ही होगा.

