PAK हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, इंडिया ने दिखाया टी-20 कैसे खेला जाता है, बोले हरभजन

भारत-पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के छठे मैच में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत हासिल की. 16वें ओवर में ही भारत ने पाकिस्तान के 128 रनों के टारगेट को चेज कर लिया. इंडियन कैप्टन सूर्यकुमार यादव ने छक्के के साथ भारत को जीत दिलाई.

भारत की शानदार जीत को लेकर इंडिया टुडे ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह से बातचीत की. हरभजन सिंह ने कहा कि मैच से पहले लोगों की भावनाएं अलग थीं. बहुत से लोग इस पर अपनी राय जाहिर कर रहे थे कि यह गेम होना चाहिए या नहीं लेकिन आखिरकार भारत के हिस्से में बड़ी जीत आई.

उन्होंने कहा, "मैं समझता हूं कि हमारे खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार मैच खेला और अपनी ताकत दिखाई. भारत बेस्ट टीम है और हमारे खिलाड़ियों ने दिखाया कि भारत क्रिकेट मैच कैसे खेलता है."

'भारत-PAK में बहुत फर्क...'

भारत और पाकिस्तान के टीम में फर्क पर बात करते हुए हरभजन सिंह ने कहा, "इंडियन टीम यह दिखा रही है कि टी20 फॉर्मेट में हम कैसे खेलते हैं. भारत और पाकिस्तान की टीम में बहुत ज्यादा फर्क है. हमारे पास बेहद यंग टीम है, फिर भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका कई मैच जिताने में बड़ा रहा है. हमारे पास अभिषेक, सूर्यकुमार यादव, अभिषेक पांड्या और अक्षर जैसे कई यंग खिलाड़ी हैं."

उन्होंने आगे कहा कि अगर हम पाकिस्तान टीम की बैटिंग की बात करें तो हमें पता चलता है कि उन्हें यह नहीं पता था कि इंडियन स्पिनर्स का मुकाबला कैसे करना है.

हरभजन सिंह ने कहा कि भारतीय टीम ने कमाल का गेम खेला है. प्लान के मुताबिक सब कुछ हुआ. बैटिंग के वक्त भी इंडिया ने शानदार करतब दिखाए. अभिषेक ने अच्छी शुरुआत की, तिलक और सूर्या ने मैच को फिनिश करने में अहम भूमिका निभाई.

'सारी बातें साइड में रखकर...'

भारतीय टीम के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए टारगेट पर बात करते हुए हरभजन सिंह ने कहा, "भारत ने अपने खुद के स्टैंडर्ड के मुताबिक खेला. टी20 फॉर्मेट पूरी तरह से बॉलर्स पर निर्भर करता है. सूर्या और तिलक ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शानदार प्रदर्शन किया. अभिषेक शर्मा ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. यह इंडियन क्रिकेट का ब्रांड है, इंडिया ने बताया कि सारी बातें साइड में रखकर कैसे एग्रेसिव और बोल्डनेस के साथ क्रिकेट खेला जाता है."

उन्होंने आगे कहा कि इंडिया जब भी मैच जीतता है, यह सेलिब्रेशन का मौका होता है. यह जीत उन लोगों के लिए अहम है, जिन लोगों ने (पहलगाम की घटना में) अपनी जान गंवाई. जब हम देश के रीप्रजेंट कर रहे होते हैं किसी भी खेल में जीत हासिल करने की कोशिश होती है. वहीं, जब पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जीत हासिल करता है, तो यह बहुत बड़ा गेम होता है और बड़े सेलिब्रेशन का मौका होता है. मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इस गेम को सेलिब्रेट करेंगे.

इंडियन टीम के तीनों स्पिनर्स वरुन चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की भूमिका पर बात करते हुए हरभजन सिंह ने कहा, "वे तीनों अलग तरह के गेंदबाज हैं, वे अलग बेस के साथ बॉलिंग करते हैं. यह देखकर कर खुशी होती है कि टीम इंडिया के पास तीन खिलाड़ी ऐसे हैं, जो सिर्फ बॉलर नहीं हैं बल्कि वे विकेट लेने वाले प्लेयर हैं."

