ऋषभ पंत की चोट से उबरकर हुई वापसी, बने इंडिया-ए टीम के कप्तान, साई सुदर्शन को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी

इंडिया-ए टीम को साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दो चार दिवसीय मैच खेलने हैं. इस सीरीज के लिए इंडिया-ए टीम का ऐलान कर दिया गया है. टीम का कप्तान ऋषभ पंत को बनाया गया है. वहीं साई सुदर्शन टीम के उप-कप्तान बने हैं. दोनों मैचों के लिए अलग-अलग टीम चुनी गई है, लेकिन कप्तान और उप-कप्तान क्रमश: ऋषभ पंत और साई सुदर्शन बनाए गए हैं.

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंजरी से उबरकर लौटे हैं. ऋषभ को इंग्लैंड दौरे पर मैनचेस्टर टेस्ट मैच के दौरान दाएं पैर के अंगूठे में चोट लग गई थी. पंत ने तब क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह चूक गए और चोट लग गई. चोट इतनी गंभीर थी कि वे आगे विकेटकीपिंग नहीं कर सके और ओवल टेस्ट से बाहर होना पड़ा था.

साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ पहले चार दिवसीय मैच के लिए इंडिया-ए टीम: ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीशन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, अंशुल कम्बोज, यश ठाकुर, आयुष बदोनी और सारांश जैन.

साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम: ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप.

ऋषभ पंत ने चोट के कारण एशिया कप 2025 को मिस किया, जहां भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर खिताबी जीत दर्ज की. वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज से भी वो बाहर रहे. मौजूदा ऑस्ट्रेलिया दौरे का भी ऋषभ हिस्सा नहीं हैं. अब ऋषभ की वापसी फैन्स के लिए अच्छी खबर है.

इंडिया-ए और साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ पहला चार दिवसीय मैच 30 अक्टूबर से खेला जाएगा. फिर दोनों टीम्स के बीच दूसरा चार दिवसीय मुकाबला 6 नवंबर से होगा. ये दोनों मुकाबले भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) ग्राउंड में होने हैं. ये मुकाबले साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिहाज से अहम है. साउथ अफ्रीका की टीम 14 नवंबर से भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. फिर तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले भी खेले जाएंगे.

