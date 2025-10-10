भारत और वेस्टइंडीज के दिल्ली के अरुण जेटली स्टेड‍ियम में आज (10 अक्टूबर) से दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच है. अहमदाबाद की पिच पर समान रूप से घास की परत थी, उसके मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (पुराना नाम फ‍िरोजशाह कोटला स्टेड‍ियम) की पिच कुछ अलग नजर आएगी. यहां घास के टुकड़ों के बीच 'बॉल्ड स्पॉट' भी दिखाई देंगे.

ब्लैक सॉयल बेस पर बनी यह पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जा रही है, जबकि मैच आगे बढ़ने के साथ जैसे-जैसे सतह सूखेगी, स्पिनर खेल में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में तीन दिन के अंदर ही हार का सामना करना पड़ा था. टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी, लेकिन अहमदाबाद की पिच उन सबसे हरी प‍िच में से एक थी जो 2019 में वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप शुरू होने के बाद भारत में देखी गई है.

चार मिलीमीटर लाइव ग्रास और रेड सॉयल बेस पर बनी अहमदाबाद की प‍िच ने तेज गेंदबाजों को भरपूर मदद दी. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को पहली पारी में महज 44.1 ओवर में समेट दिया. दूसरी पारी में मेहमान टीम 45.1 ओवर ही टिक सकी और उन्हें पारी और 140 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी.

वहीं अरुण जेटली स्टेडियम की पिच को इससे कहीं ज्यादा बल्लेबाजी के अनुकूल माना जा रहा है. यहां आउटफील्ड तेज है और बाउंड्री भी थोड़ी छोटी हैं. इस मैदान पर आखिरी टेस्ट 2023 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान खेला गया था. उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर धीमी और टर्न लेने वाली पिच पर बल्लेबाजी चुनी थी, लेकिन टीम तीन दिन के अंदर ही छह विकेट से हार गई थी.

दिल्ली में मैच के दौरान मौसम वक्त साफ रहने की उम्मीद है. बारिश की संभावना बहुत कम है, इसलिए भारत vs वेस्टइंडीज टेस्ट मैच के बीच रुकावट आने की संभावना नहीं है.

इस मैच का प्रसारण टीवी पर Star Sports Network पर होगा. वहीं ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema (JioHotstar) पर होगी.

क्या टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 बदलेगी?

वैसे दिल्ली टेस्ट में भी वही टीम खेलती हुई दिख सकती है, जो कि अहमदाबाद टेस्ट में खेलने को मिली थी. टीम इंड‍िया अपने प्लेइंग कॉम्ब‍िनेशन को चेंज करने के मूड में नहीं हैं. टीम इंड‍िया असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने इस बात के संकेत दिए हैं.

द‍िल्ली टेस्ट के ल‍िए संभाव‍ित भारतीय टीम की प्लेइंग XI: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह.

द‍िल्ली टेस्ट के ल‍िए वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग XI: जॉन कैम्पबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, एलिक अथानाज, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज (कप्तान), शाई होप, जस्टिन ग्रीव्स, खैरी पियरे, जोमेल वॉरिकन, जेडिया ब्लेड्स, जेडन सील्स.

