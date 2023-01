Suryakumar Yadav: तीन देश 3 शतक... सूर्या को रोकना नामुमकिन! शतकीय पारी से बना डाले कई रिकॉर्ड

टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से जीत ली है. शनिवार (7 जनवरी) को राजकोट में खेले गए मुकाबले में हार्दिक पंड्या की अगुवाई वाली टीम ने श्रीलंका को 91 रनों से पराजित किया. भारत ने जीत के लिए श्रीलंका को 229 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 137 रनों पर पैक हो गई. दोनों टीमों के बीच अब तीन मैचों की वनडे सीरीज होनी है, जिसका पहला मुकाबला 10 जनवरी को खेला जाना है.

तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के हीरो स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव रहे. चौथे पोजीशन पर बैटिंग करने उतरे सूर्यकुमार ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई करते हुए 51 गेंदों पर 112 रन बना डाले. अपनी नाबाद पारी में सूर्यकुमार यादव ने 9 छक्के और सात चौके उड़ाए. सूर्यकुमार यादव के टी20 इंटरनेशनल करियर का यह तीसरा शतक रहा.

𝓢𝓮𝓷𝓼𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷𝓪𝓵 𝓢𝓾𝓻𝔂𝓪 👏👏



3⃣rd T20I ton for @surya_14kumar & what an outstanding knock this has been 🧨 🧨#INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/kM1CEmqw3A