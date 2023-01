Ind Vs SL T20: हार्दिक पंड्या की कप्तानी में सीरीज जीता भारत, सूर्यकुमार यादव के तूफानी शतक की बदौलत श्रीलंका को ऐसे रौंदा

टीम इंडिया ने साल 2023 की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज़ में जीत के साथ की है. राजकोट टी-20 में 91 रनों से जीत दर्ज कर भारत ने 3 मैच टी-20 सीरीज भी 2-1 से जीत ली, हार्दिक पंड्या की अगुवाई में घरेलू मैदान पर यह पहली सीरीज जीत है. टी-20 वर्ल्ड कप 2024 के मद्देनज़र जिस ट्रांजिशन की बात हो रही है, उसकी शानदार शुरुआत हुई है.

इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 228 का स्कोर बनाया था, सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया की तरफ से धमाकेदार 112 रनों की पारी खेली थी, यह उनका तीसरा टी-20 शतक था. सूर्या की इस तूफानी पारी की वजह से ही भारत ने इतना बड़ा स्कोर बनाया.

सूर्यकुमार यादव को इस शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी मिला, उन्होंने 3 मैच की सीरीज में 170 रन बनाए, जिसमें एक शतक भी शामिल है. वहीं, अक्षर पटेल को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला. अक्षर ने 3 मैच में 117 रन बनाए, 3 विकेट भी लिए.

229 रन का पीछा करते हए श्रीलंका की टीम 137 पर ही ऑलआउट हो गई, भारत की ओर से अर्शदीप सिंह को 3 विकेट मिले, जबकि हार्दिक-उमरान और युजवेंद्र ने 2-2 विकेट लिए. श्रीलंका की ओर से कप्तान दासुन शनाका ने सबसे ज्यादा 23 रन बनाए, लेकिन कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया.

अर्शदीप सिंह पिछले मैच में काफी ज्यादा नो-बॉल फेंकने की वजह से निशाने पर थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने वापसी की. शुरुआत में उन्होंने चार वाइड फेंकी, लेकिन बाद में 3 विकेट भी झटक लिए. उमरान मलिक ने एक बार फिर अपनी रफ्तार से कमाल किया.

भारत-श्रीलंका टी-20 सीरीज़ (2023)

• पहला टी-20: भारत 2 रनों से जीता

• दूसरा टी-20: श्रीलंका 16 रनों से जीता

• तीसरा टी-20: भारत 91 रनों से जीता

भारत की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत (टी-20 में)

• 143 रन बनाम आयरलैंड, 2018

• 101 रन बनाम अफगानिस्तान, 2022

• 93 रन बनाम श्रीलंका, 2017

• 91 रन बनाम श्रीलंका, 2023

तीसरे टी-20 की पूरी रिपोर्ट

भारत की पारी में छाए रहे सूर्या (228/5, 20 ओवर)

टीम इंडिया की बैटिंग की बात करें तो पूरी तरह से यहां पर सूर्यकुमार यादव का जलवा ही देखने को मिला. ईशान किशन (1) पहले ही ओवर में आउट हो गए, उनके बाद आए राहुल त्रिपाठी ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और 16 बॉल में 35 रन बनाकर आउट हुए. पिछले मैच में फेल साबित हुए शुभमन गिल ने 46 रनों की पारी खेली और सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर पार्टनरशिप की.



लेकिन मैच के हीरो सूर्यकुमार यादव ही रहे, जिन्होंने क्रीज पर आने के बाद से ही मैच का पूरा रुख बदल दिया. सूर्यकुमार यादव ने 51 बॉल में 112 रनों की पारी खेली, इसमें 7 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. सूर्यकुमार यादव ने अपने करियर का तीसरा टी-20 शतक जड़ा. टीम इंडिया ने 10.4 ओवर में 100 रन पूरे कर लिए थे और सूर्यकुमार यादव की पारी का असर रहा कि 20 ओवर में भारत 228 रनों के स्कोर तक पहुंच गया था.

Arshdeep Singh picks up the final wicket of the innings as #TeamIndia win by 91 runs and clinch the series 2-1.



This is also India's 25th bilateral series win against Sri Lanka in India.#INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/AT7UyqA6hf