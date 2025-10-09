scorecardresearch
 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऋचा घोष की यादगार पारी... बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टीम इंडिया ने भी रचा नया कीर्तिमान

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में ऋचा घोष को आठवें नंबर पर बैटिंग का मौका मिला. ऋचा महज 6 रनों से अपना शतक नहीं पूरा कर सकीं. ऋचा यदि शतक बनातीं, तो ये उनके ओडीआई करियर का पहला शतक होता.

ऋचा घोष ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 94 रन बनाए, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी. (Photo: Getty Images)
ऋचा घोष ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 94 रन बनाए, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी. (Photo: Getty Images)

साउथ अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मुकाबले में भारतीय विकेटकीपर ऋचा घोष ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. 9 अक्टूबर (गुरुवार) को विशाखापत्तनम में आयोजित इस मुकाबले में ऋचा ने 77 गेंदों पर 94 रन बनाए, जिसमें 11 चौक और चार छक्के शामिल रहे. ऋचा की तूफानी इनिंग्स के चलते भारतीय टीम 251 रन बनाने में सफल रही.

ऋचा घोष इस मुकाबले में नंबर-8 पर बैटिंग करने उतरी थीं. ऋचा अब वूमेन्स ओडीआई में नंबर-8 या उससे निचली पोजीशन पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. ऋचा ने साउथ अफ्रीका की क्लो ट्रायोन का रिकॉर्ड तोड़ दिया. ट्रायोन ने इसी साल कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ 74 रन बनाए थे.

मुकाबले में भारतीय टीम का स्कोर एक समय 102/6 था. तब ऐसा लग रहा था कि भारत 150 रन भी नहीं बना पाएगा. लेकिन ऋचा की तूफानी इनिंग्स ने भारत को संकट से उबारा. ऋचा ने पहले अमनजोत कौर के साथ 53 रनों की पार्टनरशिप की. फिर उन्होंने स्नेह राणा संग मिलकर आठवें विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की. ये वूमेन्स ओडीआई में आठवें या उससे नीचे के विकेट के लिए संयुक्त रूप से तीसरी बड़ी पार्टनरशिप रही.

8वें विकेट या उससे नीचे के लिए सबसे बड़ी साझेदारी (वूमेन्स ओडीआई)
115- राचेल स्लेटर & प्रियानाज चटर्जी (स्कॉटलैंड) vs बांग्लादेश, लाहौर, 2025
106- अलाना किंग & बी मूनी (ऑस्ट्रेलिया-डब्ल्यू) vs पाकिस्तान, कोलंबो, 2025
88- नीलाक्षी डिसिल्वा & ओशादी रणसिंघे (श्रीलंका) vs इंग्लैंड, हंबनटोटा, 2019
88- ऋचा घोष & स्नेह राणा (भारत) vs साउथ अफ्रीका, विशाखापत्तनम, 2025

साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में भारतीय टीम ने छठा विकेट गिरने के बाद 149 रन और बनाए. यह किसी वूमेन्स वर्ल्ड कप इनिंग्स में छठा विकेट गिरने के बाद बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं. भारत ने ऑस्ट्रेलियाई टीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने 8 अक्टूबर को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ छठा विकेट गिरने के बाद 146 रन और जोड़े थे.

एक पारी में 6 विकेट के बाद सर्वाधिक रन (वूमेन्स वर्ल्ड कप)
149- भारत vs साउथ अफ्रीका, विशाखापत्तनम, 2025*
146- ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान, कोलंबो, 2025
145- भारत vs श्रीलंका, गुवाहाटी, 2025
134- ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड, इंदौर, 2025

