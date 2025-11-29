scorecardresearch
 
रबाडा, गेराल्ड नहीं हुए तो क्या...ये 4 अफ्रीकी पेसर बरपा सकते हैं कहर, भारतीय टीम रहे अलर्ट

भारत साउथ अफ्रीकी के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में खेला जाना है. फिर बाकी के दो मुकाबले 3 और 6 दिसंबर को क्रमश: रायपुर और विशाखापत्तनम में खेले जाने हैं.

वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम में लुंगी एनगिडी भी शामिल हैं. (Photo: Getty Images)

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर से शुरू हो रही है. भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-2 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. अब भारतीय टीम वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी. वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी केएल राहुल करेंगे क्योंकि नियमित कप्तान शुभमन गिल नेक इंजरी के चलते चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. 

वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम ने भी जमकर प्रैक्टिस की है. टेस्ट सीरीज जीतने के बाद टेम्बा बावुमा ब्रिगेड का उत्साह सातवें आसमान पर है. साउथ अफ्रीकी टीम का लक्ष्य रेड-बॉल क्रिकेट में मिली सफलता को व्हाइट बॉल फॉर्मेट में दोहराने का है. कगिसो रबाडा, गेराल्ड कोएट्जी और एनरिक नॉर्किया जैसे धुरंधर तेज गेंदबाज वनडे सीरीज में भाग नहीं लेने जा रहे हैं, फिर भी मेहमान टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है. टेस्ट क्रिकेट में मिली हालिया सफलता के बाद ऐसा होना उचित भी है.

साउथ अफ्रीका की टीम भले ही अपने फ्रंटलाइन तेज गेंदबाजों के बिना वनडे सीरीज में उतरने जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप को राहत मिलेगी. सीनियर तेज गेंदबाजों की गैरमौजूदगी में नांद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन और मार्को जानसेन जैसे तेज गेंदबाजों पर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी.

मार्को जानसेन शानदार फॉर्म में चल रहे
मार्को जानसेन ने तो टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद से कहर बरपाया था. ऐसे में वो भारतीय टीम के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं. बाकी के तीन तेज गेंदबाज भी व्हाइट बॉल प्रारूप के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं. भारतीय बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीकी पेस अटैक का बखूबी सामना कर लिया, तो जीत की राह आसान हो जाएगी.
 
साउथ अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज भारतीय परिस्थितियों में अहम रोल निभा सकते हैं क्योंकि पिचें धीमी होने की उम्मीद है. साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी लाइनअप भी काफी संतुलित दिखती है. क्विंटन डिकॉक, एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस और टोनी डी जोरजी जैसे बल्लेबाज टीम को मजबूती देते हैं. टेस्ट सीरीज जीतने के बाद साउथ अफ्रीकी टीम उम्मीद कर रही है कि भारतीय परिस्थितियों से मिली समझ और दबावभरे पलों में निखरी मानसिकता उन्हें इस वनडे सीरीज में बढ़त दिलाएगी.

भारत की वनडे टीम: केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल

साउथ अफ्रीका की वनडे टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), एडन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, मार्को जानसेन, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, केशव महाराज, लुंगी नगिडी, रयान रिकेल्टन और प्रेनेलन सुब्रायन.

---- समाप्त ----
