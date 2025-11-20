गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया का नंबर-4 कौन होगा? बैटिंग कोच ने दे दिया हिंट

भारतीय कप्तान शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान गर्दन में ऐंठन की समस्या हुई थी. शुभमन पहली पारी में सिर्फ तीन गेंद खेलकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. जबकि दूसरी इनिंग्स में वो बैटिंग के लिए नहीं उतरे थे. अब शुभमन गिल के दूसरे टेस्ट मैच में खेलने की संभावना बिल्कुल भी नही हैं. भारत-साउथ अफ्रीका के बीट टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार (22 नवंबर) से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. भारत सीरीज में 0-1 से पीछे है, ऐसे में उसके लिए यह मुकाबला बेहद अहम है.

और पढ़ें

शुभमन गिल के बाहर होने पर भारतीय टीम के लिए गुवाहाटी टेस्ट मैच में नंबर चार कौन बैटिंग करेगा, ये देखने वाली बात होगी. हालांकि टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने बताया कि नंबर-4 के लिए ऑप्शन तैयार है. पहले टेस्ट के आखिरी दिन जब शुभमन चोट के कारण बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, तब ध्रुव जुरेल ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी की थी.

सितांशु कोटक ने संकेत दिए हैं कि गुवाहाटी टेस्ट में वही विकल्प इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी शुभमन गिल की अनुपस्थिति में ध्रुव जुरेल चौथे नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं. कोटक ने जोर देकर कहा कि जब तक शुभमन की फिटनेस को लेकर चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक टीम कॉम्बिनेशन पर अंतिम फैसला नहीं लिया जाएगा.

सितांशु कोटक ने शुभमन को लेकर क्या कहा?

सितांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'ध्रुव जुरेल ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की थी, इसलिए वो एक विकल्प हैं. लेकिन जब तक हमें शुभमन गिल के बारे में पता नहीं चल जाता, तब तक चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है कि कौन खेलेगा. एक बार जब हमें पता चल जाएगा और कल हम विकेट देख लेंगे, तब बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में सोचेंगे.'

Advertisement

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शुभमन गिल का दर्द काफी कम हुआ है, लेकिन वह अभी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं. उन्हें रिकवरी के लिए कम से कम 10 दिन और चाहिए. टीम मैनेजमेंट चाहता है कि वह खेलें, लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम जोखिम नहीं लेना चाहती.

सितांशु कोटक ने बताया कि शभमन गिल टीम के पहले अभ्यास सत्र में भी शामिल नहीं हुए थे. शुभमन को लेकर फैसला शुक्रवार शाम को होगा. डॉक्टर और फिजियो जांच करेंगे कि अगर शुभमन खेलते हैं तो क्या मैच के दौरान फिर से ऐंठन का खतरा होगा या नहीं. अगर ऐंठन की थोड़ी भी संभावना होगी, तो शुभमन को आराम दे दिया जाएगा.

---- समाप्त ----