लखनऊ के बाद अब अहमदाबाद में भी धुंध करेगी 'खेला'? पांचवें टी20 से पहले कैसा है यहां का मौसम

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच धुंध के चलते बिना टॉस के ही रद्द कर दिया गया था. इस घटना ने अहमदाबाद में होने वाले सीरीज के आखिरी मुकाबले से पहले नई चिंताएं खड़ी कर दीं. उत्तर भारत में सर्दियों में प्रदूषण और कोहरे की समस्या बढ़ती जा रही है. लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में बने हालात ने फैंस और खिलाड़ियों दोनों को निराश किया.

अब पांचवां और अंतिम टी20 मुकाबला शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है. लखनऊ के मुकाबले अहमदाबाद की परिस्थितियां आमतौर पर ज्यादा भरोसेमंद रही हैं. यह मैदान हाई-स्कोरिंग और रोमांचक टी20 मैचों के लिए जाना जाता है. भारत फिलहाल पांच मैचों की सीरीज में 2–1 से आगे है. यानी टीम इंडिया ये सीरीज अब गंवा नहीं सकती है. दूसरी ओर साउथ अफ्रीका इस मैच को जीतकर सीरीज बराबर करना चाहेगा.

लखनऊ में मैच रद्द होने के बाद अब सबकी नजर अहमदाबाद के मौसम पर है. अहमदाबाद की स्थिति लखनऊ के मुकाबले थोड़ी बेहतर नजर आ रही है. अहमदाबाद में सुबह से ही मौसम साफ है और धूप खिली हुई है. यानी कोहरे की वजह से मैच में रुकावट आने की कोई संभावना नहीं है. अभी की स्थिति को देखते हुए मैच समय से ही शुरू होगा. अहमदाबाद के मौसम को लेकर स्थानीय मौसम विभाग अधिक स्पष्टता 12 बजे के बाद करने जा रहा है.

अहमदाबाद का AQI कैसा है?

हाल के दिनों में शहर का AQI 'मध्यम' से खराब श्रेणी के बीच रहा है. 18 दिसंबर को AQI करीब 139 दर्ज किया गया थाय 19-20 दिसंबर के दौरान इसमें बढ़ोतरी की संभावना है. फिलहाल AQI 174 है, जिसे Unhealthy माना जाता है. PM10 का स्तर 115 ग्राम/मीटर³ और PM2.5 89 ग्राम/मीटर³ दर्ज किया गया है. इसके बावजूद विजिबिलिटी पर कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है और मैच में खलल पड़ने की संभावना कम मानी जा रही है. मौसम के लिहाज से अहमदाबाद में क्रिकेट के लिए लगभग परफेक्ट हालात रहने की उम्मीद है.

मैच के दौरान तापमान 15°C से 30°C के बीच रह सकता है. बारिश या कोहरे की कोई आशंका नहीं है. हल्की हवाएं चल सकती हैं और दूसरी पारी में ओस अहम भूमिका निभा सकती है, जिससे लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है. कुल मिलाकर, लखनऊ के उलट अहमदाबाद में पूरा और बिना रुकावट मैच होने की पूरी उम्मीद है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बड़ी आउटफील्ड, बेहतरीन पिच और शानदार लाइटिंग आमतौर पर बिना किसी रुकावट के क्रिकेट सुनिश्चित करती है. जहां उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरा परेशानी बन रहा है, वहीं अहमदाबाद की स्थिर जलवायु इस अहम मुकाबले से पहले राहत देती है.

