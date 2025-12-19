कप्तान सूर्या पांचवें टी20 में करेंगे बड़े बदलाव... संजू सैमसन की एंट्री तय! साउथ अफ्रीका का कैसा होगा कॉम्बिनेशन

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर (शुक्रवार) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है. इस मुकाबले में भारतीय टीम की सूर्यकुमार यादव करेंगे, वहीं एडेन मार्करम साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान हैं. मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा.

भारतीय टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से आगे है. इस मैच को जीतकर वो सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के पास 6 टी20 मैच बचे हैं, ऐसे में हर मुकाबला अहम है. दूसरी ओर साउथ अफ्रीकी टीम सीरीज तो नहीं जीत सकती, लेकिन वो सीरीज को बराबरी करने की पूरी कोशिश करेगी.

इस मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव हो सकते हैं. लखनऊ में खेला गया चौथा टी20 मैच घने कोहरे के कारण बिना टॉस के रद्द हो गया था. उस मुकाबले के लिए उप-कप्तान शुभमन गिल अनुपलब्ध थे क्योंकि उन्हें पैर में चोट लग गई थी. शुभमन के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि वह हाल ही में गर्दन की चोट से उबरकर टीम में लौटे थे. चौथे और पांचवें टी20 के बीच केवल एक दिन का अंतर होने के चलते शुभमन आखिरी मुकाबले में शायद ही खेल सकेंगे.

भारतीय प्लेइंग-11 में तीन बदलाव संभव

शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. सबसे अहम बात यह है कि वह ओपनर की भूमिका में वापसी कर सकते हैं, जहां उन्होंने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा सफलता हासिल की है. अब तक इस सीरीज में संजू सैमसन को बेंच पर ही बैठना पड़ा है.

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तीसरे टी20 मैच में व्यक्तिगत कारणों से नहीं खेल पाए थे. हालांकि बुमराह टीम के साथ दोबारा जुड़ चुके हैं और वो लखनऊ में भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करते दिखे थे. अब बुमराह की आखिरी टी20 मैच के लिए प्लेइंग-11 में वापसी हो सकती है. बुमराह के मैच खेलने पर हर्षित राणा को बाहर बैठना पड़ेगा. साथ ही कुलदीप यादव की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है.

साउथ अफ्रीका की व्हाइट-बॉल प्लेइंग इलेवन में होने वाले बदलावों को समझना हमेशा से ही मुश्किल रहा है और उससे भी ज्यादा मुश्किल यह अंदाजा लगाना होता है कि ये बदलाव क्यों किए जाते हैं. अहमदाबाद में होने वाला मुकाबला भी इससे अलग नहीं होगा, जहां साउथ अफ्रीका एक बार फिर अपनी टीम में चौंकाने वाले परिवर्तन कर सकता है.

पांचवें टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

पांचवें टी20 में साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्किया, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन.

टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, शाहबाज अहमद, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर.

टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका स्क्वॉड: एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, डेविड मिलर, लुंगी एंगिडी, एनरिक नॉर्किया, लुथो सिपाम्ला और ट्रिस्टन स्टब्स.

