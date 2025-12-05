वाइजैग (व‍िशाखापत्तनम) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में शन‍िवार (6 द‍िसंबर) को टीम इंड‍िया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का ड‍िसाइडर होना है. रांची में भारत जीता और रायपुर में अफ्रीकी टीम, अब सीरीज 1-1 से पर है. यानी अंत‍िम फैसला वाइजैग में होगा.

और पढ़ें

इस वनडे में स्पॉटलाइट विराट कोहली और रोहित शर्मा पर रहेगी, लेकिन दबाव भारत के युवा खिलाड़ियों पर भी होगा, टीम इंड‍िया जहां शर्मनाक सीरीज हार से बचने की कोशिश करेगी.अगर भारत ने रायपुर जैसा लचर प्रदर्शन दोहराया, तो अफ्रीका यह वनडे सीरीज भी जीत लेगा. इससे पहले वे भारत को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा चुके हैं.

लगातार दो सीरीज हारना मौजूदा परिस्थिति में भारत के लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, खासकर तब जब ड्रेसिंग रूम को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं. इस मुकाबले में जीत टीम के आसपास चल रही इन बातों को कुछ समय के लिए शांत कर सकती है. और इसके लिए कोहली और रोहित को एक बार फिर टीम की जिम्मेदारी उठानी होगी.

दोनों ही 50 ओवर फॉर्मेट के बेजोड़ खिलाड़ी हैं और ऐसी परिस्थितियों से निपटने में माहिर भी हैं. वे वाइजैग में अपनी उपलब्धियों में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ना चाहेंगे. कोहली ने अपनी पिछली तीन पारियों में दो शतक और एक अर्धशतक बनाया है, जबकि रोहित अपनी पिछली चार पारियों में एक शतक और दो अर्धशतक लगा चुके हैं. वहीं ये दोनों यंगस्टर्स से भी कुछ मदद की उम्मीद करेंगे. पिछली मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक जमाकर यही किया.



यह भी पढ़ें: वाइजैग में बम-बम है टीम इंड‍िया का ODI रिकॉर्ड, रोहित-कोहली उगलते हैं आग... यहीं बनी MSD की पहचान!

Advertisement

लेकिन यशस्वी जायसवाल अब तक बतौर ओपनर इस सीरीज में अपनी लय नहीं पा सके हैं. वो शुरुआती रन को बड़े स्कोर में बदलने के लिए बेकरार होंगे.उनकी बल्लेबाजी में बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ एक साफ कमजोरी दिखती है, चाहे वह वेस्टइंडीज के जेडन सील्स हों या इस सीरीज में मार्को जानसेन और नांद्रे बर्गर.

जायसवाल अब तक अपने करियर में बाएं हाथ के गेंदबाजों द्वारा 30 बार आउट हुए हैं (टेस्ट में 9, टी20 में 19 और वनडे में 2). ज्यादातर बार वे ऑफ स्टंप के बाहर कट या उसके तरह-तरह के शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं, जो उनका पसंदीदा शॉट है. लेकिन अगर यह ट्रेंड जारी रहता है, तो टीम मैनेजमेंट को दूसरे विकल्पों पर विचार करना पड़ सकता है. और उनके पास गायकवाड़ के रूप में एक अनुभवी ओपनर पहले से मौजूद है.



तिलक या वाशिंगटन? बॉलर्स पर फंसा पेच, कैसी रहेगी वाइजैग की पिच

ACA-VDCA स्टेडियम की पिच अक्सर बल्लेबाजों को मदद देती है, और यहां भारत का रिकॉर्ड भी शानदार है. 2005 से अब तक खेले गए 10 वनडे में भारत ने 7 में जीत दर्ज की है, हालांकि पिछला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार में खत्म हुआ था.

Advertisement

लेकिन इसके बावजूद, भारत यह भी सोच सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर को आराम देकर तिलक वर्मा को मौका दिया जाए, ताकि मिडिल ऑर्डर को थोड़ा मजबूत किया जा सके. पिछली दो पारियों में भारत का मिडिल ऑर्डर तेज़ रफ्तार से रन नहीं बना पाया था.

ऋषभ पंत भी एक विकल्प हो सकते हैं. कप्तान केएल राहुल की तेज अर्धशतकीय पारियों ने भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था, लेकिन रांची और रायपुर में ओस ने साउथ अफ्रीका को लक्ष्य के करीब आने और फिर जीत हासिल करने में मदद की.

हालांकि इस तटीय शहर में तापमान भले ही हाल के चक्रवाती मौसम के कारण थोड़ा गिरा हो, लेकिन रात के समय नमी (ह्यूमिडिटी) का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है. शुक्रवार को रोशनी में होने वाला प्रैक्टिस सेशन भारत को पिच और ओस की स्थिति समझने में मदद करेगा, जिससे सही टीम कॉम्बिनेशन चुनना आसान होगा.

इन सबके बावजूद, भारत उम्मीद करेगा कि युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा अपने प्रदर्शन में सुधार करें और प्रभावी अर्शदीप सिंह का बेहतर साथ दें. प्रस‍िद्ध कृष्णा और हर्ष‍ित राणा रायपुर वनडे में काफी महंगे रहे थे.

साउथ अफ्रीका वाइजैग वनडे से पहले टेंशन में क्यों?

वहीं साउथ अफ्रीकी की टीम चाहेगी कि वह भारत को उनकी दूसरी वनडे सीरीज हरा दे. यह 2022-23 में हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराया था.अगर ऐसा होता है, तो यह भारत में साउथ अफ्रीका की पहली वनडे सीरीज जीत होगी. लेकिन उनकी एक चिंता फिटनेस को लेकर है. तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर और बल्लेबाज टोनी डी जोरजी की चोट पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि रायपुर में दोनों को मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा था.

Advertisement

भारत का वाइजैग में ODI हेड टू हेड

कुल मैच 10, जीत: 7, हार 2, टाई: 1

भारत-साउथ अफ्रीका (H2H)

कुल ODI मैच: 96

भारत ने जीते: 41

साउथ अफ्रीका ने जीते: 52

बेनतीजा: 3

भारत साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज 2025 का शेड्यूल

30 नवंबर : रांची (भारत 17 रनों से मैच जीता)

3 द‍िसंबर : रायपुर, (साउथ अफ्रीका 4 विकेट से जीता)

6 द‍िसंबर : व‍िशाखापत्तनम, दोपहर 1:30

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव.

वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, लुंगी एंगिडी और प्रेनेलन सुब्रायन.

---- समाप्त ----