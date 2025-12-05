रांची और रायपुर के बाद भारत-साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का कारवां वाइजैग (व‍िशाखापत्तनम) में पहुंच गया है. सीरीज 1-1 से बराबरी पर है. वाइजैग के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में अब शन‍िवार (6 द‍िसंबर) को दोनों देशों के बीच मुकाबला होना है.

इस मैदान में टीम इंड‍िया का रिकॉर्ड शानदार रहा है. यह वही मैदान है जहां महेंद्र सिंह धोनी ने 148 रनों की शानदार पारी खेली थी. ज‍िसके बाद दुनिया ने पहली बार 'द महेंद्र सिंह धोनी' की ताकत देखी थी. यानी 'ब्रांड धोनी' दुन‍िया ने पहली बार यहीं देखा था. वहीं इस मैदान पर वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला चलता है, दोनों का रिकॉर्ड इस मैदान पर शानदार है.

टीम इंड‍िया ने इस मैदान पर कुल 10 मुकाबले खेले हैं. इनमें 7 मैचों में भारतीय टीम जीती है. 2 में हार मिली है, वहीं वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ 24 अक्टूबर 2018 को हुआ वनडे मुकाबला टाई रहा था. तब वनडे मुकाबले में सुपरओवर का प्रावधान नहीं था.

इस मैदान सबसे ODI पहला मुकाबला 5 अप्रैल 2005 को खेला गया था. जो भारत और पाकिस्तान के बीच था. यह मैच कई ल‍िहाज से ऐत‍िहास‍िक था. यह महेंद्र सिंह धोनी का पांचवां मैच था, जहां वो पहली बार तीसरे नंबर पर खेलने उतरे और उन्होंने 123 गेंदों पर 148 रनों की पारी खेली और 2 कैच लिए थे. इस मैच के बाद वो पूरी दुन‍िया पर छा गए थे.

दरअसल, धोनी के शुरुआती चार वनडे मैच कुछ खास नहीं रहे थे. 23 द‍िसंबर 2004 को वो चटगांव में अपने डेब्यू वनडे मैच में वह बिना रन बनाए रन आउट हो गए. ढाका में दूसरे मैच में उन्होंने 12 रन बनाए. ढाका में ही तीसरे मैच में धोनी 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे. कोच्च‍ि में चौथे ODI में उन्होंने 3 रन बनाए. लेकिन वाइजैग के मैदान में आकर धोनी की कहानी बदल गई थी.

Playing against Pakistan in 2005 at Visakhapatnam, MS Dhoni scored his first ODI century. His brilliant knock of 148 runs in just 123 balls helped Team India🇮🇳 post a huge total of 359 and win the match comfortably.

RO-KO हैं वाइजैग के बादशाह

वाइजैग में रन बनाने के मामले में विराट कोहली की कोई सानी नहीं हैं, यह उनका बल्ला गरजता है. कुल 7 वनडे मैचों में उनके नाम यहां 587 रन है. इसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक हैं. किंग कोहली का बल्लेबाजी एवरेज इस मैदान 97.83 है. वहीं उनका स्ट्राइक रेट भी 100.34 का है. इस मैदान पर उनका हाइएस्ट स्कोर 157 नाबाद रहा है. जो 24 अक्टूबर 2018 को वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ आया था.

दूसरे नंबर पर इस मैदान पर रन बनाने के मामले में 'हिटमैन' रोहित शर्मा हैं. उन्होंने यहां 7 मुकाबलों में 355 रन बनाए हैं. हिटमैन ने यहां 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 59.16 के एवरेज और 99.43 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं.







वहीं धोनी ने भी यहां 7 मैचों में 260 रन 65.00 के एवरेज से 104.83 के स्ट्राइक रेट से बनाए. वहीं गेंदबाजी के ल‍िहाज से बात की जाए तो यहां सबसे सफल कुलदीप यादव यादव रहे हैं, उन्होंने 4 मैचों में 9 विकेट लिए हैं.

वैसे साउथ अफ्रीका की टीम ने यहां कभी भी यहां कोई वनडे नहीं खेला है, ऐसे में उनकी टीम के लिए यह अलग अनुभव होगा. वहीं भारतीय टीम का रिकॉर्ड यहां शानदार रहा है. ऐसे में यहां हर हालत में भारतीय टीम जीतकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम करना चाहेगी.

भारत अपने घर में आख‍िरी वनडे सीरीज ऑस्ट्रेल‍िया से मार्च 2023 में हारा 2-1 से था. ऐसे में अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में 0-2 के क्लीनस्वीप के बाद भारतीय टीम ब‍िल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसे वनडे सीरीज में भी हार मिले.

भारत का वाइजैग में ODI हेड टू हेड

कुल मैच 10, जीत: 7, हार 2, टाई: 1

भारत-साउथ अफ्रीका (H2H)

कुल ODI मैच: 96

भारत ने जीते: 41

साउथ अफ्रीका ने जीते: 52

बेनतीजा: 3

भारत साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज 2025 का शेड्यूल

30 नवंबर : रांची (भारत 17 रनों से मैच जीता)

3 द‍िसंबर : रायपुर, (साउथ अफ्रीका 4 विकेट से जीता)

6 द‍िसंबर : व‍िशाखापत्तनम, दोपहर 1:30

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव.

वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, लुंगी एंगिडी और प्रेनेलन सुब्रायन.

