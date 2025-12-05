scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वाइजैग में बम-बम है टीम इंड‍िया का ODI रिकॉर्ड, रोहित-कोहली उगलते हैं आग... यहीं बनी MSD की पहचान!

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और न‍िर्णायक मैच अब शन‍िवार (6 द‍िसंबर) को वाइजैग (व‍िशाखापत्तनम) में है. रांची में भारत जीता और रायपुर में अफ्रीकी टीम ने जीत दर्ज की. वाइजैग के साथ भारत के लिए एडवांटेज यह है कि यहां टीम का रिकॉर्ड शानदार है. यहां कोहली-रोहित चलते हैं, साथ ही 'ब्रांड धोनी' को पहली बड़ी पहचान यहीं मिली थी.

Advertisement
X
व‍िशाखापत्तनम का मैदान कोहली-रोहित और धोनी के लिए बेहद खास रहा है (Photo: ITG)
व‍िशाखापत्तनम का मैदान कोहली-रोहित और धोनी के लिए बेहद खास रहा है (Photo: ITG)

रांची और रायपुर के बाद भारत-साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का कारवां वाइजैग (व‍िशाखापत्तनम) में पहुंच गया है. सीरीज 1-1 से बराबरी पर है. वाइजैग के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में अब शन‍िवार (6 द‍िसंबर) को दोनों देशों के बीच मुकाबला होना है. 

इस मैदान में टीम इंड‍िया का रिकॉर्ड शानदार रहा है. यह वही मैदान है जहां महेंद्र सिंह धोनी ने 148 रनों की शानदार पारी खेली थी. ज‍िसके बाद दुनिया ने पहली बार 'द महेंद्र सिंह धोनी' की ताकत देखी थी. यानी 'ब्रांड धोनी' दुन‍िया ने पहली बार यहीं देखा था. वहीं इस मैदान पर वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला चलता है, दोनों का रिकॉर्ड इस मैदान पर शानदार है. 

टीम इंड‍िया ने इस मैदान पर कुल 10 मुकाबले खेले हैं. इनमें 7 मैचों में भारतीय टीम जीती है. 2 में हार मिली है, वहीं वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ 24 अक्टूबर 2018 को हुआ वनडे मुकाबला टाई रहा था. तब वनडे मुकाबले में सुपरओवर का प्रावधान नहीं था. 

सम्बंधित ख़बरें

Team India beats South Africa by 17 runs in Ranchi one day
रांची वनडे में टीम इंडिया का जलवा, शतक के साथ कोहली की 'विराट' पारी 
Dewald Brevis and Matthew Breetzke
कोहली-ऋतुराज की मेहनत बेकार, अफ्रीका ने रायपुर में चेज किए 359 रन 
Temba Bavuma
Temba Bavuma ने जीत के बाद दिया बड़ा बयान! 
Rohit and Virat
Rohit और Kohli के लिए S. Sreesanth ने की खास अपील! 
KL Rahul
South Africa से हार के बाद KL.Rahul का छलका दर्द! 

इस मैदान सबसे ODI पहला मुकाबला 5 अप्रैल 2005 को खेला गया था. जो भारत और पाकिस्तान के बीच था. यह मैच कई ल‍िहाज से ऐत‍िहास‍िक था. यह महेंद्र सिंह धोनी का पांचवां मैच था, जहां वो पहली बार तीसरे नंबर पर खेलने उतरे और उन्होंने 123 गेंदों पर 148 रनों की पारी खेली और 2 कैच लिए थे. इस मैच के बाद वो पूरी दुन‍िया पर छा गए थे.

Advertisement

दरअसल, धोनी के शुरुआती चार वनडे मैच कुछ खास नहीं रहे थे. 23 द‍िसंबर 2004 को वो चटगांव में अपने डेब्यू वनडे मैच में वह बिना रन बनाए रन आउट हो गए. ढाका में दूसरे मैच में उन्होंने 12 रन बनाए. ढाका में ही तीसरे मैच में धोनी 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे. कोच्च‍ि में चौथे ODI में उन्होंने 3 रन बनाए. लेकिन वाइजैग के मैदान में आकर धोनी की कहानी बदल गई थी. 

RO-KO हैं वाइजैग के बादशाह 
वाइजैग में रन बनाने के मामले में विराट कोहली की कोई सानी नहीं हैं, यह उनका बल्ला गरजता है. कुल 7 वनडे मैचों में उनके नाम यहां 587 रन है. इसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक हैं. किंग कोहली का बल्लेबाजी एवरेज इस मैदान 97.83 है. वहीं उनका स्ट्राइक रेट भी 100.34 का है. इस मैदान पर उनका हाइएस्ट स्कोर 157 नाबाद रहा है. जो 24 अक्टूबर 2018 को वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ आया था. 

दूसरे नंबर पर इस मैदान पर रन बनाने के मामले में 'हिटमैन' रोहित शर्मा हैं. उन्होंने यहां 7 मुकाबलों में 355 रन बनाए हैं. हिटमैन ने यहां 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 59.16 के एवरेज और 99.43 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं.

kohli rohit

वहीं धोनी ने भी यहां 7 मैचों में 260 रन 65.00 के एवरेज से 104.83 के स्ट्राइक रेट से बनाए. वहीं गेंदबाजी के ल‍िहाज से बात की जाए तो यहां सबसे सफल कुलदीप यादव यादव रहे हैं, उन्होंने 4 मैचों में 9 विकेट लिए हैं. 

Advertisement

वैसे साउथ अफ्रीका की टीम ने यहां कभी भी यहां कोई वनडे नहीं खेला है, ऐसे में उनकी टीम के लिए यह अलग अनुभव होगा. वहीं भारतीय टीम का रिकॉर्ड यहां शानदार रहा है. ऐसे में यहां हर हालत में भारतीय टीम जीतकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम करना चाहेगी.

भारत अपने घर में आख‍िरी वनडे सीरीज ऑस्ट्रेल‍िया से मार्च 2023 में हारा 2-1 से था. ऐसे में अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में 0-2 के क्लीनस्वीप के बाद भारतीय टीम ब‍िल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसे वनडे सीरीज में भी हार मिले. 

भारत का वाइजैग में ODI हेड टू हेड 
कुल मैच 10, जीत: 7, हार 2, टाई: 1 

भारत-साउथ अफ्रीका (H2H)
कुल ODI मैच: 96 
भारत ने जीते: 41    
साउथ अफ्रीका ने जीते: 52
बेनतीजा: 3

भारत साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज 2025 का शेड्यूल 
30 नवंबर : रांची (भारत 17 रनों से मैच जीता)
3 द‍िसंबर : रायपुर, (साउथ अफ्रीका 4 विकेट से जीता)
6 द‍िसंबर : व‍िशाखापत्तनम, दोपहर 1:30 

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव.

Advertisement

वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, लुंगी एंगिडी और प्रेनेलन सुब्रायन.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    पुतिन इंडिया विजिट
    करियर राशिफल
    Advertisement