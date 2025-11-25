scorecardresearch
 

IND vs SA: मोहम्मद सिराज के कंधे में लगी चोट, दर्द से कराहते मैदान से बाहर जाना पड़ा

गुवाहाटी टेस्ट के चौथे दिन मोहम्मद सिराज फील्डिंग करते हुए दाएं कोहनी पर गिरकर चोटिल हो गए और कुछ समय के लिए मैदान छोड़ना पड़ा. बाद में वे लौटे, लेकिन आते ही कैच छोड़ बैठे. भारत पूरे दिन थका हुआ दिखा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने 500+ की बढ़त के बाद देर से पारी घोषित की.

गुवाहाटी टेस्ट के दौरान चोटल हुए मोहम्मद सिराज (Photo: ITG)
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज बड़ी इंजरी की समस्या से बच गए. दरअसल, दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में भारत के गेंदबाज़ों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी, इसी दौरान सिराज एक बाउंड्री रोकने की कोशिश में अपने दाएं कोहनी पर बुरी तरह गिर पड़े.

मैदान से बाहर जाना पड़ा

सिराज स्पष्ट रूप से असहज दिखे और अपने दाएं कंधे को पकड़ते हुए मैदान से बाहर चले गए. यह घटना 75वें ओवर में हुई, जब ट्रिस्टन स्टब्स ने नीतीश कुमार रेड्डी की एक धीमी गेंद को स्क्वेयर-लेग बाउंड्री की ओर पहुंचाया. सिराज गेंद को जल्दी नहीं देख पाए और मजबूरी में एक लंबी डाइव लगानी पड़ी, जिससे वे गलत ढंग से गिरे.

उन्होंने फिजियो का इंतज़ार किया, अपना दायां हाथ घुमाकर देखने की कोशिश की कि वे खेल जारी रख सकते हैं या नहीं, लेकिन अंततः मैदान से बाहर चले गए. देवदत्त पडिक्कल ने अंतिम सत्र में सिराज की जगह सब्स्टीट्यूट फील्डर के रूप में फील्डिंग की.

हालांकि, सिराज 78वें ओवर में वापस लौटे. लेकिन आते ही उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स का एक आसान कैच छोड़ दिया, जिससे उन्हें 87 रन पर जीवनदान मिला. तीसरे सत्र के दौरान भारतीय खिलाड़ी बेहद सुस्त दिखे, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने अपनी बढ़त 500 के ऊपर ले जाकर भारत को मैदान पर थकाया. इसके बावजूद मेहमान टीम लगातार बल्लेबाज़ी करती रही, जिससे भारतीय गेंदबाज़ और थकते गए.

यह भी पढ़ें: 'उम्मीद है पलटवार होगा, पर ये बॉडी लैंग्वेज ...', गुवाहाटी में ऋषभ पंत की कप्तानी से टूटा द‍िग्गज क्रिकेटर का द‍िल, फील्ड प्लेसमेंट देख हुए न‍िराश

दक्षिण अफ्रीका ने अंतिम सत्र के 45 मिनट बाद पारी घोषित की, तब तक भारत का गेंदबाज़ी आक्रमण पूरी तरह थक चुका था. सिराज ने पहली पारी में 30 ओवर और दूसरी में 5 ओवर फेंके थे, जबकि जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 32 और दूसरी में 4 ओवर डाले.

भारत लगातार दूसरे वर्ष घरेलू सीरीज़ में क्लीन स्वीप की कगार पर है. पहले टेस्ट में कोलकाता की स्पिनिंग पिच पर बल्लेबाज़ी विफल होने के बाद भारत को 30 रन से हार मिली थी. दूसरे टेस्ट में पिच सपाट थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों ने इसका कहीं बेहतर इस्तेमाल किया, जिससे भारत एक और हार के करीब पहुंच गया.

