कप्तान शुभमन गिल स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाए गए... कोलकाता टेस्ट में अब खेलना मुश्किल

भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकताा के ईडन गार्डन्स में खेल रही है. इस मुकाबले में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा. कप्तान शुभमन गिल गर्दन में ऐंठन के कारण भारत की पहली पारी में 4 रनों के निजी स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. शुभमन फिर बाद में बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे. ऐसे में भारतीय टीम की पहली पारी 189 के स्कोर पर 9वां विकेट गिरते ही समाप्त हो गई.

शुभमन गिल के अब इस मैच के बचे हुए हिस्से से बाहर होने की पूरी संभावना है. शुभमन को दूसरे दिन (15 नवंबर) के खेल के बाद स्ट्रेचर पर वुडलैंड्स अस्पताल ले जाया गया. शुभमन पूरी रात यहीं रहेंगे. हॉस्पिटल में स्कैन के साथ-साथ उनकी आगे की जांच की जानी है. ड्रेसिंग रूम में उन्हें नेक कॉलर लगाकर इलाज दिया गया, लेकिन उनकी तकलीफ कम नहीं हुई. अस्पताल ले जाते समय शुभमन सर्वाइकल कॉलर में दिखे.

टेस्ट मैच के दूसरे दिन साउथ अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर की गेंद पर स्वीप शॉट खेलते समय शुभमन गिल अचानक तीव्र दर्द महसूस किया. उस शॉट को खेलने बाद ही शुभमन अपनी गर्दन के बाएं हिस्से को पकड़ते हुए नजर आए और फिजियो को बुलाया.

प्रारंभिक उपचार के बाद टीम मैनेजमेंट ने शुभमन गिल को तुरंत मैदान से बाहर बुलाने का फैसला किया. दर्द की वजह से उनके लिए गर्दन हिलाना भी मुश्किल हो गया था. मेडिकल टीम की सलाह पर उन्हें अब निगरानी में रखा गया है और चोट की गंभीरता जानने के लिए हॉस्पिटल में आगे की जांच की जाएगी.

दिन के खेल के बाद भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने शुभमन गिल चोट की गंभीरता पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा, 'पहले हमें यह समझना होगा कि उन्हें गर्दन में जकड़न कैसे हुई. हो सकता है यह सिर्फ पिछली रात की खराब नींद का असर हो. इसे हम वर्कलोड से जोड़कर नहीं देख रहे.'

शुभमन गिल ने इनिंग्स की शुरुआत शानदार की थी. साइमन हार्मर की शुरुआती दो गेंदों को आसानी से खेलने के बाद उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से खूबसूरत स्वीप के जरिए चौका लगाया. लेकिन उसी शॉट को खेलने बाद शुभमन असहज महसूस करने लगे और रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा.

शुभमन गिल के रिटायर्ड होने के बाद ऋषभ पंत बैटिंग करने उतरे. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने अपडेट जारी कर बताया था कि शुभमन को गर्दन में ऐठन हो गया है और मेडिकल टीम उनकी हालत पर लगातार नजर रख रही है. हालांकि कप्तान के चोटिल होने के बावजूद भारतीय टीम मजबूत स्थिति में है.

