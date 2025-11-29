रांची में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे, क्या टॉस बनेगा यहां 'बॉस'... अब तक 6 मैचों में किसका रहा जलवा?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ती मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर (रविवार) को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाना है. भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार झेलनी पड़ी थी. अब वो विनिंग ट्रैक पर लौटना चाहेगी.
साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम थोड़ी बदली दिखेगी. शुभमन गिल की अनुपस्थिति में कप्तानी की जिम्मेदारी केएल राहुल संभालने जा रहे हैं. शुभमन गिल को नेक इंजरी हुई थी, जिसके चलतो वो क्रिकेटिंग एक्शन से दूर हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज भी वनडे सीरीज का पार्ट होंगे.
जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में आखिरी बार भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही ओडीआई मुकाबला खेला था. साल 2022 में 9 अक्टूबर को वो मुकाबला आयोजित हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ने सात विकेट से जीत हासिल की थी. तब श्रेयस अय्यर ने नाबाद शतक (113*) जड़ा था, वहीं टीम की कप्तानी शिखर धवन ने संभाली थी.
रांची में टॉस का रोल कितना अहम?
रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में अब तक छह वनडे इंटरनेशनल (ODI) मुकाबले खेले गए हैं. इन सभी मैचों में भारतीय टीम ने हिस्सा लिया. भारत ने इस दौरान तीन मैच जीते, जबकि दो मुकाबले उसने गंवाए. एक मैच का नतीजा नहीं निकला. इस मैदान पर चेज करना टीम्स आमतौर पर पसंद करती हैं. देखा जाए तो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने रांची में तीन ओडीआई मैच जीते, जबकि दो मौकों पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीत हासिल की.
इस मैदान पर भारतीय टीम ने तीन बार टॉस जीता, जिसमें से एक मैच में उसने जीत हासिल की. जबकि एक मुकाबला उसने गंवाया और एक मैच का नतीजा नहीं निकल पाया. बाकी के तीन मैचों में विपक्षी टीम ने टॉस जीता, जिसमें दो मौकों पर भारत मैच जीतने में सफल रहा और एक मैच टीम इंडिया ने गंवाया.
रांची के इस मैदान पर ओडीआई क्रिकेट में चार मौके ऐसे आए, जब टॉस जीतने वाली टीम ने पहले गेंदबाजी चुनी, जबकि दो मौके पर टॉस जीतने वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया.
रांची में भारतीय टीम का प्रदर्शन (ODI)
बनाम इंग्लैंड, 7 विकेट से जीत, जनवरी 2013
बनाम ऑस्ट्रेलिया, बेनतीजा, अक्टूबर 2013
बनाम श्रीलंका, 3 विकेट से जीत, नवंबर 2014
बनाम न्यूजीलैंड, 19 रनों से हार, अक्टूबर 2016
बनाम ऑस्ट्रेलिया, 32 रनों से हार, मार्च 2019
बनाम साउथ अफ्रीका, 7 विकेट से जीत, अक्टूबर 2022
वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव.
वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, लुंगी एंगिडी और प्रेनेलन सुब्रायन.