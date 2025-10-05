भारत-PAK मैच में विवाद... मैच रेफरी ने कर दिया 'ब्लंडर', टॉस जीत गया पाकिस्तान

भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले में मैदान पर अक्सर विवाद देखने को मिलता है. आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर-6 में 5 अक्टूबर (रविवार) को भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबले में भी विवाद का तूफान उठा. इस बार वजह बनी टॉस. कोलंबो के आर. प्रेमदास स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने मैच रेफरी और कमेंटेटर की गलती का फायदा उठाते हुए टॉस जीत लिया.

मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला. फातिमा सना ने टेल्स कहा, लेकिन साउथ अफ्रीकी मैच रेफरी शांद्रे फ्रिट्ज और ऑस्ट्रलियाई कमेंटेटर मेल जोन्स ने हेड्स सुन लिया और घोषणा कर दी कि पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है. वास्तव में हेड्स आया था, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान सना ने तो टेल्स कॉल किया था.

ऐसे में पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने चुप्पी साध ली. उन्होंने गलती सुधारने के बजाय मौका भुना लिया. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी यह गड़बड़ी उस वक्त समझ नहीं आई, बाद में टॉस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फैन्स मैच रेफरी और कमेंटेटर की इस गलती से बिल्कुल खुश नहीं दिखे.

भारतीय टीम में हुआ एक बदलाव

खैर, जो भी हो पाकिस्तानी टीम ने आधिकारिक रूप से टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग-11 में ओमैमा सोहेल की जगह सदफ शमास की एंट्री हुई. दूसरी ओर भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर को शामिल किया गया. रेणुका ने अमनजोर कौर की जगह ली, जो बीमार हैं.

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका को डीएलएस नियम के तहत 59 रनों से पराजित किया था. वहीं पाकिस्तानी टीम को अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने सात विकेट से धो डाला था. भारतीय टीम ने वूमेन्स ओडीआई में इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो 11 मुकाबले खेले थे, उसमें उसने जीत दर्ज की थी.

