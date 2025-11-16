क्रिकेट के मैदान पर आज भारत-पाकिस्तान की टक्कर... वैभव सूर्यवंशी फिर काटेंगे गदर! जानें कब-कहां देख पाएंगे मैच

भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर मुकबाला होने जा रहा है. अबकी बार एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में दोनों देशों के बीच टक्कर होगी. 16 नवंबर (रविवार) को भारत-ए और पाकिस्तान शाहीन्स के बीच होने वाले इस मैच पर क्रिकेट फैन्स की निगाहें टिकी हुई हैं. ग्रुप-बी का यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.
जितेश शर्मा की कप्तानी वाली भारत-ए टीम इस मैच में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की 'नो हैंडशेक पॉलिसी' का पालन कर सकती है. एशिया कप 2025 के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से मना कर दिया था. फिर मैचों की समाप्ति के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया था. यह कदम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के समर्थन में उठाया गया था. यही नहीं भारत-पाकिस्तान के बीच महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था. अब जितेश उसी नीति का पालन करते हुए पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान इरफान खान से टॉस या मैच के बाद हाथ मिलाने से बचेंगे.
इस मुकाबले में भारत-ए के लिए वैभव सूर्यवंशी बल्ले से धमाल मचा सकते हैं. 14 साल के वैभव जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. मौजूदा टूर्नामेंट में भारत-ए के पहले मैच में उन्होंने 32 गेंदों पर शतक जड़ा था. यूएई के खिलाफ हुए उस मैच में वैभव ने कुल 52 गेंदों पर 144 रन ठोक दिए थे, जिसमें 15 छक्के और 11 चौके शामिल रहे. वैभव ने इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में तूफानी बल्लेबाजी की थी. उन्होंने राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से खेलते हुए गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों पर शतक जड़ा था, जो आईपीएल में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज शतक रहा.
भारतीय टीम में आईपीएल स्टार्स की भरमार
भारतीय टीम युवा आईपीएल प्रतिभाओं से भरी हुई है. टीम में सिर्फ दो खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने भारत के इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है. इनमें जितेश शर्मा और रमनदीप सिंह के नाम शामिल हैं. प्रियांश आर्य, नेहाल वढेरा और नमन धीर जैसे खिलाड़ी भी स्क्वॉड का हिस्सा हैं, जिन्होंने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है.
भारत-ए के कोच सुनील जोशी ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान शाहीन्स की गेंदबाजी यूएई से कहीं ज्यादा मजबूत होने वाली है. पाकिस्तानी टीम में उबैद शाह भी शामिल हैं, जो तेज गेंदबाज नसीम शाह के छोटे भाई हैं. पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान इरफान खान ने अब तक 9 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, लेकिन सिर्फ 48 रन बना पाए.
भारत-ए और पाकिस्तान शाहीन्स के बीच होने वाले इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का टीवी पर सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क करेगा. साथ ही Sony LIV ऐप और उसकी वेबसाइट पर भी इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.
एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में कुल 8 टीमें खेल रही हैं. भारत-ए को ग्रुप-बी में रखा गया है. इस ग्रुप में उसके साथ संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ओमान और पाकिस्तान शाहीन्स की टीमें हैं. जबकि ग्रुप-ए में बांग्लादेश-ए, हॉन्ग कॉन्ग, अफगानिस्तान-ए और श्रीलंका-ए की टीम्स शामिल हैं. यानी टूर्नामेंट दो ग्रुप्स में बंटा है और हर ग्रुप में चार-चार टीमें हैं. भारत-ए ने अपने पहले मैच में यूएई को 148 रनों से हराया था. दूसरी ओर पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान को 40 रनों से पराजित किया था.
भारत-ए का फुल स्क्वॉड: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहाल वढेरा, नमन धीर, जितेश शर्मा (कप्तान/विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, सुयश शर्मा, विजयकुमार वैशाक, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल और सूर्यांश शेडगे.
पाकिस्तान शाहीन्स का स्क्वॉड: यासिर खान, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फैक, माज सदाकत, गाजी घोरी (विकेटकीपर), इरफान खान (कप्तान), साद मसूद, मुबासिर खान, उबैद शाह, अहमद दानियाल, मोहम्मद सलमान, खुर्रम शहजाद, मुहम्मद शहजाद,शाहिद अजीज, अराफात मिन्हास और सुफियान मुकीम.