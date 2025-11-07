scorecardresearch
 

Feedback

India vs Pakistan Live Score: भारत-पाकिस्तान के बीच आज ब्लॉकबस्टर मुकाबला, किसने जीता टॉस?

IND vs PAK, Hong Kong Sixes 2025: हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट में दिनेश कार्तिक की अगुवाई वाली भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों की भरमार है. उधर पाकिस्तान ने युवा खिलाड़ियों को तरजीह दी है.

Advertisement
X
हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान के बीच टक्कर है. (File Photo: Getty Images)
हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान के बीच टक्कर है. (File Photo: Getty Images)

हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट 2025 में ग्रुप-सी के अहम मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान की टक्कर है. दोनों टीम्स के बीच यह मुकाबला मोंग कोक (हॉन्ग कॉन्ग) के मिशन रोड ग्राउंड में है. इस मुकाबले में दिनेश कार्तिक भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं. वहीं अब्बास आफरीदी पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं.

इस टूर्नामेंट में भारत को पाकिस्तान और कुवैत के साथ ग्रुप-सी में रखा गया है. टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें भाग ले रही है, जिन्होंने तीन-तीन के चार ग्रुप्स में बांटा गया है. ग्रुप मुकाबले राउंड रॉबिन प्रारूप में होने हैं. प्रत्येक ग्रुप से दो-दो टीम्स क्वार्टफाइनल में पहुंचेगी. क्वार्टर फाइनल मुकाबले शनिवार (8 नवंबर) को खेले जाने हैं. जबकि अंतिम-चार और खिताबी मुकाबले रविवार (9 नवंबर) को आयोजित होंगे. 

हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस में पाकिस्तान, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का दबदबा रहा है. इन तीनों टीमों ने सबसे ज्यादा 5-5 बार खिताब अपने नाम किए हैं. वहीं श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट को 2 बार जीता है. जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के नाम 1-1 खिताब दर्ज हैं. भारत ने अपना एकमात्र खिताब साल 2005 में जीता था. तब फाइनल में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था.

सम्बंधित ख़बरें

dinesh karthik
आज क्रिकेट के मैदान में फ‍िर होगा भारत-PAK का मैच, ये दिग्गज द‍िखाएंगे जौहर 
Jemimah Rodrigues
राष्ट्रपत‍ि भवन में जेम‍िमा हुईं इमोशनल, बोलीं, 'उन्होंने जो बीज बोए...', VIDEO 
Narendra modi Stadium
अहमदाबाद में होगा T20 वर्ल्ड कप फाइनल, इन शहरों को भी मेजबानी, बेंगलुरु का नाम गायब 
IND VS AUS
ये 2 खामियां टीम इंडिया को पड़ सकती हैं भारी... T20 WC से पहले करना होगा दूर 
PM Modi serves food to injured Pratika Rawal
व्हीलचेयर पर बैठीं प्रतीका रावल को PM मोदी ने सर्व किया खाना, दिल छू लेगा VIDEO  
Advertisement

किस फॉर्मेट में हो रहा ये टूर्नामेंट?
हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट का फॉर्मेट काफी यूनिक है. इस टूर्नामेंट टीम 6-6 खिलाड़ियों के साथ उतरती है, साथ ही मुकाबले 6-6 ओवर के छोटे फॉर्मेट में खेले जाते हैं. सेमीफाइनल तक हर ओवर में 6 गेंदें होती हैं, लेकिन फाइनल में प्रत्येक ओवर 8 गेंदें की होती हैं. फील्डिंग साइड में विकेटकीपर को छोड़कर सभी खिलाड़ियों के लिए 1-1 ओवर फेंकना अनिवार्य है. यानी एक टीम से केवल एक ही खिलाड़ी ऐसा होगा, जो 2 ओवर डालेगा.

नो-बॉल और वाइड को लेकर नियम बिल्कुल साफ है. नो बॉल या वाइड डालने पर बल्लेबाजी टीम को 1 अतिरिक्त रन मिलेगा और गेंद दोबारा फेंकी जाएगी.लेकिन नो-बॉल होने पर कोई फ्री हिट नहीं मिलेगी. अगर 5 ओवर पूरे होने से पहले ही 5 विकेट गिर जाते हैं, तो टीम का आखिरी खिलाड़ी अकेले क्रीज पर बना रहेगा और उसे हर गेंद पर स्ट्राइक लेनी होगी.

इस दौरान उसके साथ एक रनर मौजूद रहेगा. जैसे ही छठा विकेट गिरेगा, पारी वहीं समाप्त मानी जाएगी. इसके अलावा, कोई भी बल्लेबाज 50 रन पूरा करते ही रिटायर्ड हो जाएगा. वह बाद में फिर से बल्लेबाजी के लिए वापस आ सकता हैय लेकिन तभी, जब उसके बाद के बल्लेबाज या तो आउट या खुद रिटायर्ड हों जाएं.

Advertisement

भारतीय टीम: दिनेश कार्तिक (कप्तान/विकेटकीपर), रॉबिन उथप्पा, स्टुअर्ट बिन्नी, भरत चिपली, अभिमन्यु मिथुन, शाहबाज नदीम और प्रियांक पांचाल, .

पाकिस्तानी टीम: अब्बास आफरीदी (कप्तान), अब्दुल समद, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), माज सदाकत, मोहम्मद शहजाद, साद मसूद और शाहिद अजीज.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Mahua Chunav
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement