IND vs PAK Hong Kong Sixes: पाकिस्तान को ज‍िस मैच में भारत ने धोया, उस मुकाबले में किसने बल्ले से किया धमाका

दो महीने के अंदर क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच पांच मुकाबले हो चुके हैं. इन पांचों मैचों में भारतीय टीम ने जीत हासिल की. एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तीनों मैच जीते. फिर महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप और हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट में भी भारतीय टीम ने पड़ोसी मुल्क को धूल चटाई है.

हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान पर रोमांचक जीत हासिल की. (File Photo: X/@CricketHK)
हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान पर रोमांचक जीत हासिल की. (File Photo: X/@CricketHK)

हालिया सालों में क्रिकेट के मैदान पर भी भारत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर हावी रहा है. अब हॉन्कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट 2025 में भी यही नजारा देखने को मिला है. 7 नवंबर (शुक्रवार) को मोंग कोक के मिशन राउंड रोड में हुए पूल-सी के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को डीएलएस नियम के तहत 2 रनों से पराजित किया. बारिश के चलते यह मुकाबला बीच में ही रोकना पड़ा. जब बारिश के कारण खेल रुका तो भारतीय टीम मैच में आगे थी और उसे विजेता घोषित किया गया.

दिनेश कार्तिक की अगुवाई में भारतीय टीम इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी थी. भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन सलामी बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने बनाए. उथप्पा ने 11 गेंदों का सामना करते हुए 28 रनों का योगदान दिया. उथप्पा ने इस दौरान 2 चौके और तीन छक्के जड़े. विकेटकीपर बल्लेबाज भरत चिपली ने 13 गेंदों का सामना करते हुए 24 रनों की इनिंग्स खेली, जिसमें दो चौके और दो छक्के शामिल रहे.

रॉबिन उथप्पा और भरत चिपली के बीच पहले विकेट के लिए 15 गेंदों पर 42 रनों की साझेदारी हुई. आखिरी दो ओवर में कप्तान दिनेश कार्तिक ने भी कुछ बड़े शॉटस खेले, जिसके चलते भारतीय टीम निर्धारित 6 ओवरों में चार विकेट पर 86 रन बनाने में सफल रही. कार्तिक ने 2 चौके और एक छक्के की मदद से 6 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 17 रन कूटे. उथप्पा 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए.

रनचेज में पाकिस्तानी टीम की शुरुआत तूफानी रही. अभिमन्यु मिथुन ने पहला ओवर काफी महंगा डाला. मिथुन के उस ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ख्वाजा नफे और माज सदाकत ने मिलकर 18 रन जोड़े. फिर स्टुअर्ट बिन्नी का ओवर मुकाबले का टर्निंग पॉइंट रहा, जिसमें केवल 7 रने. यही नहीं उस ओवर में बिन्नी ने माज सदाकत का भी विकेट लिया. इसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजो ने तीसरे ओवर में 16 रन बनाकर मोमेंटम वापस लाने की कोशिश की. लेकिन फिर बारिश आ गई और खेल को यहीं समाप्त करना पड़ा. पाकिस्तान ने 3 ओवर्स में एक विकेट पर 41 रन बनाए.

पाकिस्तानी टीम की इस चूक का मिला फायदा!
पाकिस्तानी टीम इस मुकाबले को जीत भी सकती थी, लेकिन उससे रणनीतिक चूक हुई, साथ ही स्टुअर्ट बिन्नी की शानदार गेंदबाजी ने भी भारत की जीत का रास्ता आसान किया. पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक रन लेने का मौका था, लेकिन उन्होंने रन भागा ही नहीं. दूसरे ओवर की चौथी, पांचवी और छठी गेंद पर कोई रन नहीं बना. साथ ही तीसरे ओवर की पहली गेंद भी डॉट रही. यानी लगातार 4 डॉट गेंदें पाकिस्तान के लिए काफी महंगी साबित हुईं.

भारतीय टीम को इस जीत के चलते दो अंक हासिल हुए. पाकिस्तानी टीम के भी 2 अंक हैं और वो बेहतर नेट-रनरेट के चलते अब भी पूल-सी में पहले नंबर पर है. पाकिस्तान ने अपने पहले मुकाबले में कुवैत पर चार विकेट से जीत हासिल की थी. भारत पूल-सी में दूसरे नंबर पर है. पूल-सी के अपने दूसरे एवं आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम 8 नवंबर को कुवैत का सामना करेगी.

बता दें कि इस टूर्नामेंट कुल 12 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें तीन-तीन के ग्रुप्स में बांटा गया है. हर ग्रुप से दो-दो टीम्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी. क्वार्टर फाइनल मुकाबले 8 नवंबर को ही खेले जाने हैं. वहीं सेमीफाइनल मैचों और फाइनल का आयोजन 9 नवंबर को होना है.

मुकाबले में पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग-6: ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), अब्दुल समद, माज़ सदाकत, शाहिद अजीज, अब्बास आफरीदी (कप्तान) और मुहम्मद शहजाद.

मुकाबले में भारत की प्लेइंग-6: दिनेश कार्तिक (कप्तान), रॉबिन उथप्पा, स्टुअर्ट बिन्नी, अभिमन्यु मिथुन, भरत चिपली (विकेटकीपर) और शाहबाज नदीम.

