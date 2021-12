India tour of South Africa: अब 'मिशन अफ्रीका' पर द्रविड़-कोहली की जोड़ी, कप्तान बोले- उन्हें घर में जाकर देंगे पटखनी

मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान राहुल द्रविड़ और विराट कोहली की जोड़ी बन गई. कीवियों के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत के साथ कप्तानी कोहली बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं. उन्होंने टीम इंडिया की इस जीत के बाद ऐलान कर दिया कि भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के आगामी दौरे पर टेस्ट सीरीज जीतने के लिए उतरेगी.

दरअसल, भारत ने 1992 से अब तक दक्षिण अफ्रीका में तीन टेस्ट जीते हैं, लेकिन टीम अभी तक वहां एक भी सीरीज नहीं जीत पाई है. पिछले टीम इंडिया को (2017-18) में उन्हें 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा 26 दिसंबर से शुरू होने वाला है.

🗣️ 🗣️ The mindset is to take Indian cricket forward and stay at the top: #TeamIndia Captain @imVkohli #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/NWrxTih29K