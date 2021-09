Ind vs Eng: नहीं मान रहा है 'जारवो 69', एक बार फिर घुसा मैदान के अंदर

खुद को भारतीय क्रिकेट टीम का फैन बताने वाला 'जारवो 69' अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. ओवल में खेले जा रहे भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के दूसरे दिन वह मैदान के अंदर घुस गया. दिन के पहले सेशन में वह मैदान के अंदर दाखिल हुआ. इंग्लैंड की पारी के 34वें ओवर में वह मैदान में घुसा. खेल को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा. 'जारवो 69' इससे पहले लार्ड्स और लीड्स में खेले गए टेस्ट मैच में भी मैदान के अंदर घुसा था.

'जारवो 69' लीड्स टेस्ट मैच के तीसरे दिन मैदान के अंदर घुसा था. वह पैड, हेलमेट और ग्लव्स पहनकर बैटिंग करने उतर गया था. रोहित शर्मा का विकेट गिरते ही जारवो पिच तक पहुंच गया था. बाद में सुरक्षाकर्मी उसे उठाकर मैदान से बाहर लेकर गए.

'जारवो 69' की इस हरकत पर टीम इंडिया के स्पिनर आर अश्विन ने ट्वीट भी किया था. उन्होंने जारवो से ऐसा नहीं करने की मांग की थी. 'जारवो 69' इससे पहले लॉर्ड्स टेस्ट मैच में भी भारतीय टीम की जर्सी पहनकर अंदर मैदान के अंदर घुस गया था. वह मैदान में ही शख्स कहने लगा कि वह टीम इंडिया के लिए खेलता है. जारवो ने ट्विटर पर अपनी पहचान बताई थी.

Jarvo with the ball for India this time 🤣🤣 #ENGvIND pic.twitter.com/lZ5HhdvlqW

Jarvo has arrived at Oval for India to provide the breakthrough. pic.twitter.com/xfXNekq835