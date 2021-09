Ind vs Eng: बहता रहा खून... पर हिम्मत नहीं हारे एंडरसन, फैन्स ने जज्बे को किया सलाम

भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मैच लंदन के द ओवल में खेला जा रहा है. इंग्लैंड के कप्ताान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. इंग्लिश गेंदबाजों ने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित किया और टीम इंडिया की पहली पारी को 191 रनों पर समेट दिया.

दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इस पारी में कोई खास कमाल नहीं कर सके. उनके खाते में सिर्फ 1 विकेट आया. उन्होंने चेतेश्वर पुजारा को आउट किया. एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 11वीं बार पुजारा को पवेलियन भेजा. गेंदबाजी के दौरान की ही एंडरसन की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस फोटो ने फैन्स को इमोशनल और हैरान कर दिया है.

दरअसल, एंडरसन जब गेंदबाजी कर रहे थे तो कैमरामैन ने कैमरा उनके घुटनों की तरफ दिखाया तो उनके ट्राउजर पर खून लगा हुआ नजर आया. ये घटना भारतीय पारी के 42वें ओवर की है. तब कप्तान विराट कोहली (50) और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे (5) पर बल्लेबाजी कर रहे थे.

Blood is Bleeding from knee of Anderson. pic.twitter.com/Hhv8xbF4US — Johns. (@CricCrazyJohns) September 2, 2021

Anderson Bleeding Knee pic.twitter.com/YF87KJc5Xl — Sharukh Wears Mask (@StanMSD) September 2, 2021

The sheer dedication, James Anderson is bowling with a bleeding Knee in today's match.

This man is geeting better with the age. A prime example of age is just a number ! #ENGvIND pic.twitter.com/kujLCg1OOF — Shiva Sharma (@insideedge101) September 2, 2021

James Anderson was bowling with a bleeding knee-HATS OFF TO HIS DEDICATION MAN! pic.twitter.com/mKT4PJXxic — OFFICIAL VIRAT KOHLI FC (@OFFICIALVIRATK2) September 2, 2021

सोशल मीडिया पर एंडरसन की इस तस्वीर के वायरल होते ही उनकी तारीफ भी शुरू हो गई. हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि जेम्स एंडरसन को यह चोट कब और कैसे लगी. फैन्स एंडरसन के इस जज्बे को सलाम कर रहे हैं.

भारत की पहली पारी 191 रनों पर सिमटी

भारतीय बल्लेबाजों ने लीड्स के बाद ओवल टेस्ट की पहली पारी में भी निराश किया है. पूरी टीम महज 191 रनों पर सिमट गई. शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए. कप्तान कोहली ने 50 रनों की पारी खेली. केएल राहुल, रोहित शर्मा इस बार फ्लॉप रहे. वहीं, चेतेश्वर पुजारा और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे का बल्ला भी नहीं चला. पुजारा 4 तो रहाणे 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इंग्लैंड की ओर से क्रिस वोक्स ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके. ऑली रॉबिन्सन ने 3 और एंडरसन और क्रेग ओवरटन के खाते में 1-1 विकेट आया.