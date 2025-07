IND vs ENG: एजबेस्टन में दो रंगों की गेंदों से प्रैक्टिस कर रही टीम इंडिया... दूसरे टेस्ट में तेज गेंदबाज धमाल की तैयारी में

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने एजबेस्टन में प्रैक्टिस सेशन के दौरान दो रंगों की गेंदों का इस्तेमाल किया है. टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की लाइन-लेंथ से छुटकारा पाने के लिए दो रंग की गेंदों से प्रैक्टिस करते दिखे. सीरीज में भारतीय टीम 0-1 से पिछड़ रही है. दूसरा टेस्ट मैच एजबेस्टन (बर्मिंघम) में 2 जुलाई से खेला जाएगा.

प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत में जसप्रीत बुमराह ने आधा सफेद और आधा लाल रंग की गेंद से बॉलिंग की. इसके बाद टीम के अन्य गेंदबाजों ने भी दो रंगों की गेंदों से गेंदबाजी की. प्रैक्टिस में एक से अधिक रंगों वाली गेंदों का उपयोग करना आम बात है. दरअसल, भारतीय तेज गेंदबाज इंग्लैंड दौरे की शुरुआत से ऐसा कर रहे हैं.

भारतीय पेसर्स सफेद गेंद से लंबे समय तक खेलने के बाद इंग्लैंड दौरे पर आए हैं. चैम्पियंस ट्रॉफी और आईपीएल के बाद टीम इंडिया के गेंदबाज रेड बॉल क्रिकेट में उतरे हैं.

𝗛𝗮𝗿𝗱𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗡𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗦𝘁𝗼𝗽𝘀! 👌



Bowlers day out with the bat in #TeamIndia nets 👍 👍#ENGvIND pic.twitter.com/gBaCRspa7R