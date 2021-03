Ind vs Eng: ऋषभ पंत ने बनाया करियर का तीसरा शतक, घरेलू जमीं पर पहला

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का बल्ले से धमाल जारी है. इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दूसरे दिन पंत ने शानदार शतक लगाकर भारतीय टीम को संकट से उबारा. पंत ने जो रूट की गेंद पर छक्के के साथ 115 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल रहा. 23 साल के पंत का यह तीसरा और भारतीय जमीं पर पहला शतक है.

ऋषभ पंत ने जो रूट की गेंद पर छक्का जड़कर अपनी सेंचुरी पूरी की. हालांकि शतक लगाने के कुछ देर बाद पंत 101 रनों पर चलते बने. पंत को जेम्स एंडरसन ने जो रूट के हाथों कैच आउट कराया. पंत ने अपना पहला शतक इंग्लैंड के खिलाफ ही बनाया था. 2018 के ओवल टेस्ट में पंत ने 114 रनों की शानदार पारी खेली थी. इसके बाद 2019 में सिडनी टेस्ट में पंत ने नाबाद 159 रन बनाए थे.

2021 में सर्वाधिक रन बनाने वालों की लिस्ट में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट सबसे ऊपर हैं. उन्होंने अब तक 11 पारियों में 764 रन बनाए हैं, जबकि ऋषभ पंत के 515 रन (10 पारियों में) हैं. पंत फिलहाल दूसरे स्थान पर हैं.

पंत के लिए 2021 काफी यादगार रहा है. उन्होंने सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट में 97 रन बनाकर मैच को ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई थी. जबकि ब्रिस्बेन टेस्ट में नाबाद 89 रन बनाकर भारत को जीत तक पहुंचाया. पंत ने उस ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा 274 रन बनाए थे. इंग्लैंड के पहले टेस्ट में भारत की पहली पारी में पंत ने शानदार 91 रन बनाए थे. वहीं दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भी पंत ने नाबाद 58 रन बनाए थे.

