IND vs ENG: नीतीश रेड्डी IN, साई सुदर्शन OUT... एजबेस्टन टेस्ट के लिए इस क्रिकेटर ने चुनी भारतीय टीम की प्लेइंग-11, किए दो बदलाव

एजबेस्टन टेस्ट मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी. अब भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर दीप दासगुप्ता का मानना है कि भारतीय टीम को एजबेस्टन टेस्ट मैच में तीसरे नंबर पर करुण नायर को प्रमोट करना चाहिए,

Advertisement

X