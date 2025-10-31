scorecardresearch
 

जोश में टीम इंडिया... फॉर्म में लौटा कप्तान, मेलबर्न में आज ऑस्ट्रेलिया से ‘आर या पार’ की जंग

टीम इंडिया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले मैच में 24 गेंदों पर 39 रन बनाकर फॉर्म में शानदार वापसी की थी, जिसमें उनका 125 मीटर लंबा सिक्स चर्चा का विषय रहा.

सूर्या के फॉर्म में लौटने से बढ़ा आत्मविश्वास.
कप्तान सूर्यकुमार यादव के बल्ले ने जैसे ही फिर से रफ्तार पकड़ी, टीम इंडिया के हौसले भी बुलंद हो गए हैं. शुक्रवार को भारत ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में उतरने जा रहा है- मकसद साफ है, लय बरकरार रखना और सीरीज में बढ़त बनाना. मैच भारतीय समयानुसार दोहपर 1.45 बजे से खेला जाएगा.

अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और शिवम दुबे- ये तीनों नाम अब टी20 क्रिकेट में पावर-हिटिंग के पर्याय बन चुके हैं. अपने आक्रामक अंदाज से इन्होंने बल्लेबाजी की परिभाषा ही बदल दी है. हालांकि टीम की सबसे बड़ी चिंता कप्तान सूर्या के बल्ले का सूखा फॉर्म था.

125 मीटर का छक्का... और सूर्या की धमाकेदार वापसी

5 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में सूर्यकुमार ने 24 गेंदों में 39 रन ठोक दिए. जोश हेजलवुड पर लगाया गया उनका 125 मीटर ऊंचा छक्का दर्शकों की यादों में लंबे समय तक रहेगा. ये पारी न सिर्फ सूर्या की वापसी का संकेत थी, बल्कि टीम के आत्मविश्वास को भी बढ़ाने वाली साबित हुई.

बारिश ने बिगाड़ा कैनबरा का खेल, लेकिन...

पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया जब भारत ने 9.4 ओवरों में सिर्फ एक विकेट पर 97 रन ठोक दिए थे. शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव दोनों ही बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे. अब मेलबर्न में भी बारिश की आशंका है, लेकिन टीम इंडिया ने मन बना लिया है- लय नहीं टूटेगी.

गंभीर का संदेश- ‘बेखौफ खेलो’

मुख्य कोच गौतम गंभीर चाहते हैं कि टीम बिना डर के खेल दिखाए. उनका लक्ष्य है- हर मैच में 250 से ऊपर का स्कोर. हाल के मुकाबलों में बल्लेबाजों ने उनका विजन बखूबी अपनाया है. विश्व कप से पहले सूर्या का फॉर्म में लौटना गंभीर के लिए राहत की बात है.

नजरें T20 WC पर, खिताब बरकरार रखने की तैयारी

भारत की निगाहें अब टी20 वर्ल्ड कप पर टिकी हैं. पिछली बार रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने खिताब जीता था. अब सूर्या एंड कंपनी उसी ट्रॉफी को बचाने की तैयारी में है.

बुमराह-कुलदीप के साथ गेंदबाजी मजबूत

कैनबरा में भारतीय गेंदबाजों को मौका नहीं मिला, लेकिन जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती की मौजूदगी भारत को ताकतवर बनाती है. सामने मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की जोड़ी है, जो किसी भी बॉलिंग लाइन-अप को हिला सकती है.

ऑस्ट्रेलिया के पास भी ‘फायरपावर’ की कमी नहीं

ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आक्रामक है- हेड, मार्श, स्टोइनिस, टिम डेविड और जोश इंगलिस जैसे बल्लेबाज किसी भी दिन खेल पलट सकते हैं.
मिचेल स्टार्क के टी20 से संन्यास और पैट कमिंस के चोटिल होने के बाद जोश हेजलवुड पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी बढ़ गई है. उन्हें जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुह्नेमन और नाथन एलिस का साथ मिलेगा.

टीमें इस तरह हैं -

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, जोश इंगलिस, जोश हेजलवुड, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुह्नेमन, सीन एबॉट, ग्लेन मैक्सवेल, तनवीर सांघा, मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप.
 

