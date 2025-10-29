scorecardresearch
 

IND vs AUS Playing XI: नीतीश रेड्डी शुरुआती 3 टी20 मैचों से बाहर, हर्ष‍ित राणा को मौका...अर्शदीप समेत ये ख‍िलाड़ी कैनबरा मुकाबले से OUT

कैनबरा T20 में भारत की प्लेइंग XI में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. नीतीश रेड्डी चोट की वजह से सीरीज के शुरुआती तीन मैचों से बाहर हो गए हैं. वहीं तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है.

हर्षित राणा प्लेइंग इलेवन में. (Photo, Getty)
हर्षित राणा प्लेइंग इलेवन में. (Photo, Getty)

Team India's Playing XI Canberra 1st T20I: भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच कैनबरा के मानुका ओवल में पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला. टॉस कंगारू कप्तान म‍िचेल मार्श ने जीता. वहीं मैच में दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव देखने को मिले. 

वहीं इस मुकाबले की शुरुआत में अपडेट आया कि ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी पहले तीन टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं. ऑलराउंडर को एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान बाएं पैर की जांघ (क्वाड्रिसेप्स) में चोट लगी थी. अब उन्हें गर्दन में जकड़न (नेक स्पैजम) की शिकायत हुई है, जिससे उनकी रिकवरी और मूवमेंट पर असर पड़ा है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है.

कैनबरा T20I में टीम इंड‍िया की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

कैनबरा T20I में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मिच ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेजलवुड

अर्शदीप को नहीं मिला मौका
कैनबरा टी20 में अर्शदीप सिंह को बाहर रखा गया. जो हाल के दिनों में भारत के लिए सबसे बेहतरीन टी20 गेंदबाज रहे हैं. उनकी जगह भारत ने  हर्षित राणा को शामिल किया, ताकि निचले क्रम की बल्लेबाजी मजबूत रहे. रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर को भी पहले मैच में बेंच पर बैठना पड़ा. 

 

---- समाप्त ----
