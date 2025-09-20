IND vs AUS: स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास... जड़ा 50 गेंदों पर शतक, ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी भी छाईं

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वूमेन्स ओडीआई सीरीज का आखिरी मुकाबला 20 सितंबर (शनिवार) दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया है. इस मुकाबले में भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. मंधाना ने 63 गेंदों पर 125 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और 5 छक्के शामिल रहे.
स्मृति मंधाना ने सबसे पहले 23 गेंदों पर ही अर्धशतक पूरा कर लिया. यह भारत की ओर से महिला वनडे में सबसे तेज अर्धशतक रहा. फिर मंधाना ने अपना शतक 50वीं गेंद पर पूरा कर लिया, जो भारत की तरफ से वूमेन्स ओडीआई में किसी बैटर का सबसे तेज शतक है. मंधाना ने अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त किया. साथ ही वूमेन्स ओडीआई में किसी बैटर का ये दूसरा सबसे तेज शतक भी रहा. मंधाना ने वूमेन्स ओडीआई में ये लगातार दूसरा शतक लगाया.
वूमेन्स ODI में सबसे तेज शतक (गेंदों के हिसाब से)
45- मेग लैनिंग vs न्यूजीलैंड, नॉर्थ सिडनी ओवल, 2012
50- स्मृति मंधाना vs ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, 2025*
57- करेन रोल्टन vs साउथ अफ्रीका, लिंकन, 2000
57- बेथ मूनी vs भारत, दिल्ली, 2025*
59- सोफी डिवाइन vs आयरलैंड, डबलिन, 2018
60- चमारी अटापट्टू vs न्यूजीलैंड, गॉल, 2023
एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक शतक (वूमेन्स ओडीआई)
4- स्मृति मंधाना, 2024 में
4- स्मृति मंधाना, 2025 में
4- तजमिन ब्रिट्स, 2025 में
वूमेन्स वनडे में सर्वाधिक शतक
15- मेग लैनिंग
13- सूजी बेट्स
13- स्मृति मंधाना
12- टैमी ब्यूमोंट
मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 47.5 ओवर में 412 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलियाई टीम का ये वूमेन्स ओडीआई में संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर रहा. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इससे पहले 1997 में डेनमार्क के खिलाफ तीन विकेट पर 412 रन बनाए थे. बेथ मूनी ने 75 गेंदों का सामना करते हुए 138 रनों की पारी खेली, जिसमें 23 चौके के अलावा एक सिक्स शामिल रहा. वहीं जॉर्जिया वॉल (81 रन) और एलिसा पेरी (68 रन) भी अर्धशतक जड़ने में कामयाब रहीं. बेथ मूनी ने इस दौरान 57 गेंदों पर ही शतक पूरा कर लिया.
वूमेन्स ओडीआई में भारत के लिए सबसे महंगी गेंदबाजी
1/88 (10)- प्रिया मिश्रा vs ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, 2024
3/86 (8.5)- अरुंधति रेड्डी vs ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, 2025*
2/79 (9)- रेणुका सिंह vs ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, 2025*
1/78 (10)- रेणुका सिंह vs ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, 2024
1/77 (9)- दीप्ति शर्मा vs ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, 2024
2/75 (10)- दीप्ति शर्मा vs ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, 2025*
एक इनिंग्स में सबसे अधिक चौके (वूमेन्स ओडीआई)
71- न्यूजीलैंड vs आयरलैंड, डबलिन, 2018
65- ऑस्ट्रेलिया vs भारत, दिल्ली, 2025*
59- न्यूजीलैंड vs आयरलैंड, डबलिन, 2018
57- भारत vs आयरलैंड, राजकोट, 2025
56- इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका, ब्रिस्टल, 2017
वूमेन्स ओडीआई में 400 से अधिक का स्कोर
491/4- न्यूजीलैंड vs आयरलैंड, डबलिन, 2018
455/5- न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान, क्राइस्टचर्च, 1997
440/3- न्यूजीलैंड vs आयरलैंड, डबलिन, 2018
435/5- भारत vs आयरलैंड, राजकोट, 2025
418- न्यूजीलैंड vs आयरलैंड, डबलिन, 2018
412/3- ऑस्ट्रेलिया vs डेनमार्क, मुंबई, 1997
412- ऑस्ट्रेलिया vs भारत, दिल्ली, 2025