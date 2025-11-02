scorecardresearch
 

OUT या नॉटआउट... रिंकू सिंह ने डाइव लगाकर लपका कैच, लेकिन तीसरे अंपायर का नहीं मिला साथ

भारत के खिलाफ होबार्ट टी20 मैच में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने शानदार बल्लेबाजी की. स्टोइनिस एक मौके पर आउट होने से बाल-बाल बच गए. रिंकू सिंह ने लगभग कैच पकड़ लिया था.

रिंकू सिंह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में अब तक मौका नहीं मिला है. (Photo: PTI)
भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 2 नवंबर (रविवार) को होबार्ट के बेलेरीव ओवल में खेला है. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. भारतीय टीम ने इस मैच के लिए प्लेइंग-11 में अर्शदीप सिंह, जितेश शर्म और वॉशिंगटन सुंदर को जगह दी. हालांकि रिंकू सिंह एक बार भी फिर प्लेइंग-11 से बाहर बैठे.

रिंकू सिंह शुरुआती दो मैचों में भी प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं थे. हालांकि रिंकू इस मुकाबले के दौरान सब्स्टीट्यूट फील्डर के तौर पर एक्शन में नजर आए. रिंकू ने ऑस्ट्रेलियाई पारी के आखिरी ओवर में मार्कस स्टोइनिस का शानदार कैच लपका था. रिंकू उससे पहले भी एक मौके पर स्टोइनिस का कैच लगभग लपक चुके थे. हालांकि तीसरे अंपायर ने तब स्टोइनिस को नॉटआउट दिया था. तीसरे अंपायर के उस फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

पूरा वाकया ऑस्ट्रेलियाई पारी के 18वें ओवर में हुआ. उस ओवर में अर्शदीप सिंह ने पहली गेंद फुल टॉस फेंक, जो ऑफ स्टम्प की लाइन में अंदर की ओर आ रही थी. स्टोइनिस ने जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही और गेंद हवा में खड़ी हो गई. लॉन्ग-ऑन पर मौजूद रिंकू सिंह ने आगे की ओर डाइव लगाकर गेंद को कब्जे में लिया. पहले तो लगा कि यह बहुत बढ़िया लो कैच है, लेकिन अंपायरों ने अंतिम निर्णय के लिए टीवी अंपायर की मदद ली.

मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 186 रन बनाए थे. टिम डेविड ने 74 और मार्कस स्टोइनिस ने 64 रनों का योगदान दिया. भारतीय टीम के लिए अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके. वहीं वरुण चक्रवर्ती को दो सफलताएं हासिल हुईं.

---- समाप्त ----
    Advertisement