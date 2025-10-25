ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम की बढ़ी टेंशन, इस धुरंधर को लगी चोट, BCCI ने दिया अपडेट

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर (शनिवार) को सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेलने उतरी है. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और भारत को पहले गेंदबाजी का न्योता दिया. भारतीय टीम वनडे सीरीज को पहले ही गंवा चुकी है. ऐसे में वो जीत के साथ विदाई लेने के इरादे से ये मुकाबला खेल रही है.
सिडनी वनडे में भारतीय टीम दो बदलाव के साथ उतरी है. स्पिनर कुलदीप यादव और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को इस मैच में मौका मिला. वहीं ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं हैं. अर्शदीप सिंह को तो रेस्ट दिया गया है, लेकिन नीतीश चोटिल होने के चलते इस मुकाबले का हिस्सा नहीं बने हैं. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने नीतीश की इंजरी को लेकर अपडेट दिया है.
बीसीसीआई के बयान में कहा गया, 'नीतीश कुमार रेड्डी को एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान क्वाड्रिसेप्स (बाएं पैर की जांघ) में चोट लग गई. इसके बाद वे तीसरे वनडे मैच में चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी रोजाना निगरानी कर रही है.'
नीतीश क्या टी20 सीरीज में खेल पाएंगे?
नीतीश कुमार रेड्डी की चोट ने भारतीय टीम की टेंशन बढ़ा दी है. नीतीश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भी भारतीय टीम में चुने गए हैं, ऐसे में यदि वो फिट नहीं होते हैं तो टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा सकता है. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज 29 अक्टूबर से शुरू हो रही है.
22 साल के नीतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती दो वनडे मैचों में भाग लिया था, जहां उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. पर्थ वनडे में नीतीश ने नाबाद 19 रन बनाए, वहीं गेंदबाजी में 19 रन खर्च किए और कोई विकेट नहीं मिला. एडिलेड वनडे में नीतीश के बल्ले से 8 रन निकले, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने बिना विकेट लिए 24 रन लुटाए. नीतीश ने पर्थ में ही अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था.