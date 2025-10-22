scorecardresearch
 

Feedback

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच कल दूसरा वनडे... अपने फेवरेट ग्राउंड में धूम मचाएंगे कोहली, आंकड़े भी टीम इंडिया के पक्ष में

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ वनडे में विराट कोहली अपना खाता नहीं खोल पाए थे. कोहली का विकेट तब मिचेल स्टार्क ने लिया था. स्टार्क ने ऑफ स्टम्प से बाहर की गेंद पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान को फंसाया था.

Advertisement
X
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड ओवल में विराट कोहली का रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है. (Photo Getty Images)
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड ओवल में विराट कोहली का रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है. (Photo Getty Images)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर (गुरुवार) को एडिलेड के एडिलेड ओवल में खेला जाना है. भारतीय टीम को पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में डीएलएस नियम के तहत सात विकेट से हार झेलनी प़ड़ी थी. ऐसे में ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए 'करो या मरो' जैसा है. भारतीय समयानुसार ये मैच सुबह 9 बजे से शुरू होगा.

एडिलेड वनडे में सबकी निगाहें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली पर रहेंगी. कोहली का इस ग्राउंड पर जबरदस्त रिकॉर्ड है. कोहली ने एडिलेड ओवल में तीनों फॉर्मेट को मिलाकर कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 65 की औसत से 975 रन बनाए हैं. इस दौरान कोहली ने 5 शतक जड़े. देखा जाए तो कोहली ने इस मैदान पर 4 ओडीआई मुकाबले खेलें हैं, जिसमें उनके नाम पर 61.00 के एवरेज और 2 शतकों की मदद से 244 रन दर्ज हैं. अब कोहली एक बार फिर अपने पसंदीदा ग्राउंड पर धूम मचाना चाहेंगे.

विराट कोहली की तरह भारतीय टीम का प्रदर्शन एडिलेड ओवल में शानदार रहा है. भारत ने इस मैदान पर 15 ओडीआई मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसने 9 में जीत हासिल की. जबकि 5 मैचों में भारतीय टीम हार का सामना करना पड़ा. एक मुकाबई टाई रहा. भारतीय टीम को इस मैदान पर ओडीआई में आखिरी हार 17 फरवरी 2008 को मिली थी.

Advertisement

17 सालों से जारी है ये सिलसिला
उसके बाद से भारतीय टीम ने एडिलेड ओवल में एक भी ओडीआई मैच नहीं गंवाया है. यानी 17 सालों से भारत इस मैदान पर वनडे इंटरनेशनल में अजेय है. भारतीय टीम ने इस अवधि में पांच ओडीआई मैच खेले हैं, जिसमें से चार उसने जीते और एक मुकाबला टाई पर छूटा.

सम्बंधित ख़बरें

Rohit and Virat
Rohit और Virat का Australia में रिकॉर्ड कुछ ऐसा है! 
Dhruv Jurel and Yashasvi Jaiswal
क्या गंभीर इस 'लेग-स्पिनर' को देंगे मौका? नेट्स में खूब की गेंदबाजी 
Adam Zampa and Virat
Adam Zampa के खिलाफ कैसा है Virat Kohli का रिकॉर्ड! 
RO-KO
क्या रोहित-कोहली के खेल को 'जंग' लग गई? आलोचनाओं पर क्या बोले बैटिंग कोच 
Team India
कप्तान शुभमन करेंगे बड़ा बदलाव, इस धुरंधर की होगी एंट्री! कंगारू टीम में फेरबदल तय 

दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में एक बदलाव हो सकता है. नीतीश रेड्डी या वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की प्लेइंग-11 में एंट्री हो सकती है. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम की प्लेइंग-11 में कम से कम दो बदलाव होने तय हैं. विकेटकीपर एलेक्स कैरी और लेग-स्पिनर एडम जाम्पा इस मुकाबले में खेलते नजर आएंगे. ये दोनों क्रमश: जोश फिलिप और मैथ्यू कुह्नमैन की जगह प्लेइंग-11 का हिस्सा बन सकते हैं.

एडिलेड वनडे में ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11: ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिचेल ओवेन, कूपर कोनोली, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, एडम जाम्पा और जोश हेजलवुड

एडिलेड वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement