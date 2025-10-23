IND vs AUS 2nd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है. टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. ऑस्ट्रेलियाई टीम में इस मैच के लिए तीन बदलाव किए गए हैं.

वहीं, भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया. टीम वही है जो पर्थ में पहले मुकाबले में उतरी थी. हालांकि, टॉस के समय कप्तान शुभमन गिल कुछ हद तक कन्फ्यूज दिखाई दिए. दरअसल, उन्होंने टॉस के समय कुछ ऐसा कहा, जो बेहद अजीबोगरीब लगा.

क्ल‍िक करें: IND vs AUS के बीच दूसरे वनडे की लाइव कवरेज

गिल ने कहा- हम भी पहले गेंदबाजी कर सकते थे, लेकिन बल्लेबाजी करना अच्छा लगा, जब बारिश होती है तो हमेशा मुश्किल होती है, उम्मीद है आज कोई रुकावट नहीं होगी. हमारी प्लेइंग 11 वही रहेगी. यानी साफ है कि टॉस जीतने के बाद उनका स्टैंड क्या था, उसे लेकर वो कंफ्यूज दिखे. वहीं मिचेल मार्श ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यह बहुत संतोषजनक है. सभी को यहां खेलना पसंद है.

इस मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11 में तीन बदलाव हुए. जोश फिलिप, नाथन एलिस और मैथ्यू कुह्नमैन इस मैच का हिस्सा नहीं बने. उनकी जगह क्रमश: एलेक्स कैरी, जेवियर बार्टलेट और एडम जाम्पा प्लेइंग 11 में वापस आए हैं.

वैसे तो यह मैच दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण है. लेकिन यह भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अगर टीम इंड‍िया यहां हारी तो उसके लिए सीरीज में 0-2 से खत्म हो जाएगी. भारतीय टीम को पर्थ में पहले वनडे में हार का मुंह देखना पड़ा था.

एड‍िलेड ODI में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिचेल ओवेन, कूपर कोनोली, मिचेल स्टार्क, जेवियर बार्टलेट, जोश हेजलवुड और एडम जाम्पा.

एडिलेड ODI में भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज.



