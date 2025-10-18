224 दिन का इंतजार कल होगा खत्म, भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे, पर्थ में धूम मचाएंगे ROKO

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर (रविवार) को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाना है. इस मुकाबले में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, वहीं मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियन टीम की कमान संभालेंगे. भारतीय समयानुसार ये मुकाबला सुबह 9 बजे से खेला जाएगा.
बतौर कप्तान शुभमन गिल पहली बार वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे, ऐसे में ये मुकाबला उनके लिए काफी खास रहने वाला है. दिग्गज बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी इस मैच के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो रही है. रोहित-कोहली (ROKO) 224 दिन बाद भारत के लिए खेलने उतर रहे हैं, ऐसे में फैन्स के बीच जबरदस्त उत्साह है. दोनों खिलाड़ी इस साल मार्च में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के लिए खेलते दिखे थे, जहां रोहित ब्रिगेड ने खिताब जीता था.
अपने करियर में शायद ही ऐसा मौका कभी आया हो, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा इतने लंबे समय तक भारतीय टीम से बाहर रहे, वो भी बिना इंजरी के. बता दें कि रोहित और कोहली टेस्ट के अलावा टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, ऐसे में अब दोनों का पूरा ध्यान सिर्फ वनडे क्रिकेट पर है. वैसे भी रोहित को वनडे कप्तानी से हटा दिया गया है, जिसके चलते 'हिटमैन' स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर खेलते नजर आएंगे.
कोहली-रोहित की ऑस्ट्रेलिया में ये आखिरी सीरीज!
पिछले कुछ सालों में भारतीय क्रिकेट में कई युवा सितारे उभरे हैं, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसी फैन फॉलोइंग किसी के पास नहीं है. दोनों ने वनडे क्रिकेट में इतने रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसके चलते वे इस फॉर्मेट के महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए भी रोहित और कोहली को एक साथ खेलते देखना अपने आप में रोमांचक अनुभव होगा. संभव है कि यह ऑस्ट्रेलिया में उनकी आखिरी सीरीज भी साबित हो.
पहले वनडे में भारतीय बल्लेबाजी विराट कोहली, रोहित शर्मा, कप्तान शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के इर्द-गिर्द घूमेगी. वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज एक साल से अधिक समय बाद अपना पहला वनडे खेलने उतरेंगे. फास्ट बॉलिंग यूनिट में सिराज के साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा मौजूद हैं. स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल पर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है. जबकि हार्दिक पंड्या की अनुपस्थिति में नीतीश कुमार रेड्डी का रोल अहम हो जाता है.
दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने स्टार खिलाड़ियों की इंजरी या अनुपलब्धता के चलते मुश्किलों में है. कप्तान पैट कमिंस चोट के चलते इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं, जिसके चलते मिचेल मार्श कप्तानी करने जा रहे हैं. कैमरन ग्रीन भी चोटिल हो गए हैं और उनकी जगह मार्नस लाबुशेन स्क्वॉड का हिस्सा बने.
डेब्यू कर सकते हैं ये दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी
कंगारू विकेटकीपर जोश इंगलिस, एलेक्स कैरी और एडम जाम्पा भी पहले वनडे से बाहर हो चुके हैं. अच्छी बात यह है कि ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे धुरंधर पूरी तरह से फिट हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले वनडे में अपना बेस्ट इलेवन उतारना चाहेगी. मैथ्यू रेनशॉ और ऑलराउंडर मिचेल ओवेन अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 152 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान कंगारू टीम ने 84 मैचों में जीत हासिल की, जबकि भारत ने 58 मुकाबले जीते. जबकि 10 मैचों का नतीजा नहीं निकला. पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भारतीय टीम पहली बार वनडे मुकाबला खेलने जा रही है. दूसरी ओर मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर कुल 3 ओडीआई मैच खेले हैं, जिसमें उसे हार मिली.
ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मैथ्यू कुह्नमैन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली.
भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल.
पहले वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह.
पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मिचेल ओवेन, कूपर कोनोली, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, मैथ्यू कुह्नमैन.