रोहित शर्मा-विराट कोहली की वापसी में बारिश डालेगी खलल! डरा रहा पर्थ का मौसम

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के जरिए मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं. वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार (19 अक्टूबर) को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में होना है. चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल के बाद विराट और रोहित का भारत के लिए यह पहला मुकाबला होगा.

फैन्स विराट कोहली और रोहित शर्मा को खेलते देखने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन उनकी यह खुशी बारिश खराब कर सकती है. मौसम विभाग के अनुसार रविवार को पर्थ में बारिश की संभावना 63 फीसदी जताई गई है, ऐसे में मैच में रुकावट आने की पूरी संभावना है. accuweather.com के मुताबिक मैच शुरू होने से पहले (स्थानीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे) बारिश होने की संभावना है. फिर मैच के दौरान भी बारिश का अनुमान 35 प्रतिशत से ज्यादा है. ऐसे में मुकाबला बार-बार रुक सकता है, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों को निराशा हाथ लगेगी.

Focus 🔛



High intensity from #TeamIndia as they get ready for the challenge Down Under 💪 #AUSvIND pic.twitter.com/UB9dIA1Q76 — BCCI (@BCCI) October 18, 2025

बारिश की संभावना को देखते हुए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, ताकि परिस्थितियों का फायदा उठाया जा सके. पर्थ की पिच तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है. यहां कि पिच से गेंदबाजों को उछाल और स्विंग दोनों ही मिलते हैं, ऐसे में बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिकना आसान नहीं होगा. बल्लेबाजों को शुरू में पिच की गति और उछाल को समझकर ही शॉट खेलने होंगे. अब तक पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में केवल तीन वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिनमें से दो बार दूसरी बैटिंग करने वाली टीम्स ने जीत हासिल की.

Advertisement

रोहित-विराट ने जमकर की है प्रैक्टिस

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले नेट्स में कड़ी मेहनत की है. ऑप्टस स्टेडियम में हुई ट्रेनिंग सत्र के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने अपनी पुरानी लय हासिल करने की कोशिश की. पहले दिन कोहली ने लगभग 30 मिनट और रोहित ने करीब 40 मिनट तक बैटिंग की. शुरुआत में दोनों उतने लय में नहीं दिखे, लेकिन धीरे-धीरे अपनी रफ्तार पकड़ ली. टीम इंडिया के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रोहित और कोहली दोनों ही अभ्यास सत्र में काफी तेज और फिट नजर आए, जिससे उनको लेकर उम्मीदें और बढ़ गई हैं.

पर्थ की उछालभरी पिच पर भारत तीन तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के साथ उतर सकता है. स्पिन विभाग में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव होंगे, जबकि बल्लेबाजी की जिम्मेदारी मुख्यत: रोहित और शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल पर होगी. ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मुकाबले हमेशा से हाई-वोल्टेज रहे हैं. इस बार मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर है, जहां कि पिचें तेज गेंदबाजों के अनुकूल मानी जाती हैं.

रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी ना केवल टीम इंडिया बल्कि क्रिकेट जगत के लिए खास है. दोनों खिलाड़ियों के पास अनुभव, क्लास और नेतृत्व करने की क्षमता है, लेकिन पर्थ का मौसम और पिच उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है. अगर पहले वनडे में मौसम सही रहा, तो फैन्स रोहित के पुल शॉट और कोहली के कवर ड्राइव देख पाएंगे.

---- समाप्त ----